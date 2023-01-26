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اقتصاد

اللجان المشتركة بحثت في مشروع قانون تعديل أحكام في قانون الضمان

2023-01-26 | 11:36
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اللجان المشتركة بحثت في مشروع قانون تعديل أحكام في قانون الضمان
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اللجان المشتركة بحثت في مشروع قانون تعديل أحكام في قانون الضمان

النواب طالبوا بأن يتم تقديم دراسة اكتوارية

عقدت اليوم اللجان المشتركة المال والموازنة، الادارة والعدل والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة في العاشرة والنصف برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور عدد من النواب، وذلك لدرس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13760 الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
 
وقد حضر الجلسة وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل كما حضر المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس، المدير المالي في الضمان الاجتماعي شوقي ابي ناصيف.
 
وبعد المناقشة والاستماع الى آراء النواب والحاضرين من أصحاب الاختصاص، طالب النواب بأن يتم تقديم دراسة اكتوارية خلال مهلة خمسة عشر يوما تتناول الموضوع التقني والمالي وانعكاساتها على الأوضاع المالية والاقتصادية وذلك بهدف انجاز قانون عصري حديث.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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