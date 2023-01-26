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هذا ما بلغه حجم التداول على Sayrafa

هذا ما بلغه حجم التداول على Sayrafa

أعلن مصرف لبنان في بيان أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 40 مليون دولار أميركي بمعدل 38000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقًا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.



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