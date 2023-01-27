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اقتصاد

اسعار المحروقات لا تزال في ارتفاع مستمرّ... كم بلغت اليوم؟

2023-01-27 | 02:12
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اسعار المحروقات لا تزال في ارتفاع مستمرّ... كم بلغت اليوم؟
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اسعار المحروقات لا تزال في ارتفاع مستمرّ... كم بلغت اليوم؟

اسعار المحروقات لا تزال في ارتفاع مستمرّ... كم بلغت اليوم؟

ارتفعت اسعار صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 60000 ل.ل. والمازوت 56000 ل.ل.، كما سعر الغاز 35000 ل.ل. 

وأصبحت الأسعار كالآتي:

- البنزين 95 أوكتان: 1147000 ليرة لبنانية
- البنزين 98 أوكتان: 1174000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 1195000 ليرة لبنانية.
- الغاز: 730000 ليرة. لبنانية.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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