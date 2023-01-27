مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 25 مليون دولار بمعدل 38000 ليرة

اعلن مصرف لبنان في بيان ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 25 مليون دولار أميركي بمعدل 38000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.



وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".