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انخفاض بأسعار المحروقات...
2023-01-30 | 02:11
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انخفاض بأسعار المحروقات...
انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 24000 ليرة و98 أوكتان 25000 ليرة والمازوت 24000 ليرة والغاز 15000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1068000 ليرة
البنزين 98 أوكتان: 1093000 ليرة
المازوت: 1115000 ليرة
الغاز: 680000 ليرة
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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