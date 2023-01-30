تمديد مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة وفقاً لأحكام المادة 41 من قانون ضريبة الدخل

تمديد مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة وفقاً لأحكام المادة 41 من قانون ضريبة الدخل

أصدر وزير المالية قراراً مدّد بموجبه لغاية 23/1/2023 ضمناً ، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة عن المبالغ المدفوعة وفقاً لأحكام المادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الرابع من اعام 2022.



ويأتي هذا القرار من أجل إتاحة الفرصة امام المكلفين للالتزام بهذا الموجب تفادياً لتطبيق الغرامات عليهم.



كما أصدر قراراً آخر حدد بموجبه دقائق تطبيق احكام المادة 29 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة).



ويمكن للمعنيين والمهتمين للإطلاع على تفاصيل القرار بمواده الخمس الدخول عبر الرابط التالي: www.Finance.gov.lb للموقع الالكتروني لوزارة المالية.