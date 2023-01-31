الوفد اللبناني في واشنطن شرح لصندوق النقد تفاصيل القوانين التي أُقرت

الاجتماعات في الولايات المتحدة بدأت

في واشنطن، عُقد اجتماع، بين الوفد النيابي اللبناني الذي يضم النواب الياس بو صعب، نعمه افرام، مارك ضو وياسين ياسين، ومسؤولين في صندوق النقد الدولي، حيث شرح الوفد اللبناني تفاصيل القوانين التي اقرت وتلك التي لم تقر من ضمن الشروط المطلوبة من الصندوق.