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سلامة: لبنان سيرفع سعر الصرف الى خمسة عشر ألفاً اعتباراً من الأول من شباط

سلامة: لبنان سيرفع سعر الصرف من ألف وخمسمئة ليرة الى خمسة عشر ألفاً اعتباراً من الأول من شباط



أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث ٍ لوكالة رويترز أن لبنان سيرفع سعر الصرف من ألف وخمسمئة ليرة الى خمسة عشر ألفاً اعتباراً من الأول من شباط، لافتاً الى أن المصارف ستُعطى مهلة خمس سنوات لتعويض الخسائر.



وقال سلامة إن التغيير إلى 15 الف ليرة كان خطوةً نحو توحيد أسعار الصرف تماشياً مع مسودة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، والذي حدد شروطا لإطلاق خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.

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