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اقتصاد
سلامة: لبنان سيرفع سعر الصرف الى خمسة عشر ألفاً اعتباراً من الأول من شباط
2023-01-31 | 11:58
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سلامة: لبنان سيرفع سعر الصرف الى خمسة عشر ألفاً اعتباراً من الأول من شباط
سلامة: لبنان سيرفع سعر الصرف من ألف وخمسمئة ليرة الى خمسة عشر ألفاً اعتباراً من الأول من شباط
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث ٍ لوكالة رويترز أن لبنان سيرفع سعر الصرف من ألف وخمسمئة ليرة الى خمسة عشر ألفاً اعتباراً من الأول من شباط، لافتاً الى أن المصارف ستُعطى مهلة خمس سنوات لتعويض الخسائر.
وقال سلامة إن التغيير إلى 15 الف ليرة كان خطوةً نحو توحيد أسعار الصرف تماشياً مع مسودة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، والذي حدد شروطا لإطلاق خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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سلامة
سعر الصرف
ألف وخمسمئة ليرة
شباط
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