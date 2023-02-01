وزارة الصناعة: طن الترابة السوداء بـ4.910.000 ل.ل

سعرٌ جديد لطن الترابة السوداء

حددت وزارة الصناعة في بيان، سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بأربعة ملايين وتسعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتبارا من اليوم الأربعاء ۲۰۲۳/۲/۱ ولغاية الثلثاء ۲۰۲۳/۲/۷ ضمنا.



وأكدت الوزارة أن السعر أعلاه لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة.



وستحدد الوزارة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعيا.