تيمور جنبلاط استقبل لويس لحود... واتفاق على التعاون المشترك لزيادة الصادرات الزراعية الى الأسواق الخارجية

النائب تيمور جنبلاط عرض مع لحود تصدير المنتوجات الزراعية الى الأسواق الخارجية

استقبل رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصور، المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود بحضور النائب وائل أبو فاعور ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.



وجرى البحث في أوضاع القطاع الزراعي في لبنان وخصوصا في أقضية الشوف وعاليه والبرامج والمشاريع التي تقوم بها وزارة الزراعة لتعزير الأمن الغذائي وتسويق الانتاج الزراعي النباتي والحيواني ومنتوجات المونة والمطبخ اللبناني والصناعات الزراعية ولحماية الغابات والمساحات الحرجية.



وقد اتفق جنبلاط ولحود على التعاون المشترك لزيادة الصادرات الزراعية الى الأسواق الخارجية وزيادة استثمار الأراضي الزراعية خصوصا زراعة الحبوب والخضار والأعلاف.