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اقتصاد
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 25 مليون دولار بمعدل 42000 ليرة
2023-02-01 | 12:21
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مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 25 مليون دولار بمعدل 42000 ليرة
اعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 25 مليون دولار أميركي بمعدل 42000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".
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