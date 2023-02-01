رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية: لتأمين النقص من الطحين كي لا يتكرر مشهد الطوابير

طالب رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور بإعطاء الأفران النقص من الطحين لديها في بيروت وجبل لبنان والضاحية الجنوبية، كي لا تتكرر الطوابير التي حصلت السبت والأحد الفائتين.



وتمنى أن يكون جدول الطحين الذي سيصدر الجمعة المقبل، مراعيا لمطالب النقابة ليبقى التعاون قائم ويبقى الرغيف مؤمنا من دون إذلال للناس في طوابير الذل.



كما وسأل سرور المعنيين والمسؤولين "وعلى رأسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عن دورهم "في حماية الليرة التي تنهار يوما بعد يوم وعن كبحهم لجنون الدولار الذي دمر كل مقومات الصمود للأفراد والمؤسسات والشركات"، وحملهم "مسؤولية الإنهيار الحاصل"، وطالبهم بوضع "خطة صادقة وواضحة توقف لعبة سرقة أموال الناس عند كل ارتفاع وهبوط لسعر صرف الدولار".



واعتبر أن ثمة جهات مجهولة تضغط على الشارع لخروجه بثورة على شاكلة ثورة ١٧ تشرين.