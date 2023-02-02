مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 70 مليون دولار بمعدل 42000 ليرة

بلغ حجم التداول على منصة Sayrafa لهذا اليوم 70 مليون دولار أميركي بمعدل 42000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.



وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.