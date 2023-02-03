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اقتصاد
هذا ما بلغه حجم التداول على Sayrafa
2023-02-03 | 13:04
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هذا ما بلغه حجم التداول على Sayrafa
هذا ما بلغه حجم التداول على Sayrafa
أعلن مصرف لبنان في بيان أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 57 مليون دولار أميركي بمعدل 42000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقًا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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