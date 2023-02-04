هاني بحصلي للـLBCI: الـTVA لن تؤثّر أبدا على المواطن

أكد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن التسعير بالدولار هو حاصل لكل شيء ما عدا المواد الغذائية والأدوية.



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "عرضنا موضوع التسعير بالدولار على المواد الغذائية منذ أكثر من سنة، وقلنا إن أي شيء فيه مصلحة للمواطن فلنسير به والعكس صحيح".



وأوضح بحصلي أن تسعير الـ15000 ليرة على الـTVA لن يؤثر بأي شكل على سعر الرفّ، لافتا الى أن سعر الرفّ يسعّر أساساً على سعر السوق السوداء.



وشرح أنه عندما يصل المواطن الى الصندوق في السوبرماركت، الفاتورة ستكون بالليرة اللبنانية ولكن بحسب سعر صرف السوق السوداء والـTVA ستضاف الى القيمة بالليرة اللبنانية، مشيرا الى أن الـTVA يتم تحصيله على سعر السوق وليس على الـ15000 ليرة. وقال: "لا شيء سيتغير على المواطن".



ولفت الى أن الـTVA لا تدخل في حسابات الربح والخسارة فهي ضريبة تحصّل لحساب الدولة. وقال: "أما الـ15000 ليرة للدولار الجمركي فهذا أمر آخر لأنه يدخل في عنصر الكلفة لأن الفاتورة كانت تقيّم على الـ1500 ليرة وتحتسب الضريبة على أساسها وأصبحت الفاتورة اليوم تقيّم على الـ15000 ليرة".



وبالخلاصة، أوضح نقيب مستوردي المواد الغذائية أن الـTVA لن تؤثّر أبدا على المواطن لأنه بالأساس يدفعها على أساس سعر السوق، أما دولار الجمركي فهو تأثير على سعر الكلفة.