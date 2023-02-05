سرور: لا أزمة خبز في الأفق طالما أن الطحين يصل الى الأفران بانتظام

سرور: نطالب رئيس الحكومة بتأمين القمح لمدة 3 أشهر كحد أدنى

طالب رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتأمين قمح لمدة ثلاثة أشهر كحد أدنى، في ظل الظروف الاقليمية والمحلية المعقدة ليبقى قطاع المخابز والأفران بحال إستقرار، قائلا: "ما شهدناه ما بين وزارة الزراعة والإقتصاد وبعض المحطات الإعلامية بخصوص بواخر قمح غير مطابقة للمواصفات لن تدخل البلاد يدعونا للتنبه والتيقظ كي لا نقع بالمحظور".



وأكد أنه "لا يوجد أزمة خبز في الأفق طالما أن الطحين يصل الى الأفران بانتظام".



وعن بعض الطوابير أمام الافران في منطقة الضاحية الجنوبية، أوضح أن الأمر يعود الى نقص في حصص بعض الأفران في محافظة بيروت وجبل لبنان.



ودعا وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام والمنظم والمشرف على ملف توزيع الطحين على الافران العميد محمد الشيخ الى حل مسألة النقص، "كي تخرج من التداول في الإعلام وتنتهي الطوابير على بعض الافران يومي السبت والاحد".



وعن سعر ربطة الخبز، أوضح أن ارتفاعها وانخفاضها مرهون بسعر صرف الدولار والمواد الأولية.



وشكر النقيب سرور للمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات إصداره أمرا قضائيا يلاحق فيه "كل من يتلاعب بالعملة الوطنية ومصير الشعب عبر الاجهزة الأمنية"، معتبرا أن حصر سعر صرف الدولار بمنصة صيرفة بعد ضرب الاجهزة الامنية الايادي المتلاعبة بسعر صرف الدولار سيخلق جوا من الارتياح في الاسواق عامة.