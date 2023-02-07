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اقتصاد

جمعية المصارف عرضت مشاكلها أمام ميقاتي... فإلى متى يستمر الاضراب؟

2023-02-07 | 06:20
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جمعية المصارف عرضت مشاكلها أمام ميقاتي... فإلى متى يستمر الاضراب؟
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جمعية المصارف عرضت مشاكلها أمام ميقاتي... فإلى متى يستمر الاضراب؟
عرض وفد من جمعية المصارف مشاكل الجمعية أمام رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي وعد بمتابعة الملف مع المراجع المختصة، بحسب معلومات الـLBCI.

وأفادت المعلومات بأن المصارف ستستمر بالاضراب التحذيري الى حين ظهور بوادر ايجابية بشأن مطالبها، مع الابقاء على مكنات الصراف الالي ATM شغالة ومع تلبية الادارات العامة فتح الاعتمادات والقيام بعمليات التحويلات الملحة.
 
 
 
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