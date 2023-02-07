مصادر مصرفية للـLBCI: اضراب المصارف للتوعية الى الخطر المحدق بحقوق المودعين وحرصنا على الابقاء على خدماتنا قائمة

مصادرللـLBCI: المصارف حرصت على الابقاء على خدماتها قائمة من خلال الصراف الآلي ومن خلال العمل الداخلي لتلبية متطلبات الزبائن

أكّدت مصادر مصرفية للـLBCI أن اضراب المصارف ليس موجها ضد طرف بعينه، بل انها حركة احتجاجية تهدف الى التوعية الى الخطر المحدق بالقطاع المالي وبحقوق المودعين قبل كل شيء.



وأوضحت المصادر ان المصارف حرصت على الابقاء على خدماتها قائمة من خلال الصراف الآلي ومن خلال العمل الداخلي لتلبية متطلبات الزبائن والشركات والمستوردين وعدم الاضرار بمصالحهم.



وقالت: "ينبغي ان يكون الاضراب بمثابة جرس انذار يوقظ المسؤولين من سباتهم ويدفعهم الى تحمل مسؤولياتهم من خلال تشريعات خاصة تنظم العلاقة بين المصارف والمودعين وتؤمن المساواة للجميع وتحمي حقوق المودعين واستمرارية المصرف حماية للاقتصاد، ولضمان القدرة على التعافي في المستقبل".