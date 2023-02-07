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اسعار المحروقات تعاود ارتفاعها...

2023-02-07 | 09:23
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اسعار المحروقات تعاود ارتفاعها...
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اسعار المحروقات تعاود ارتفاعها...
ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 21000 ليرة لبنانية، كما ارتفع سعر المازوت 20000 ليرة لبنانية والغاز 13000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- البنزين 95 أوكتان: 1205000 ليرة لبنانية.
- البنزين 98 اوكتان: 1232000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 1203000 ليرة لبنانية.
- الغاز: 767000 ليرة لبنانية. 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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