الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
10
o
جبل لبنان
9
o
متن
12
o
كسروان
12
o
الشمال
12
o
الجنوب
6
o
البقاع
5
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Take Me Out نقشت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
10
o
جبل لبنان
9
o
متن
12
o
كسروان
12
o
الشمال
12
o
الجنوب
6
o
البقاع
5
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
اسعار المحروقات تعاود ارتفاعها...
2023-02-07 | 09:23
مشاهدات عالية
شارك
0
min
اسعار المحروقات تعاود ارتفاعها...
ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 21000 ليرة لبنانية، كما ارتفع سعر المازوت 20000 ليرة لبنانية والغاز 13000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- البنزين 95 أوكتان: 1205000 ليرة لبنانية.
- البنزين 98 اوكتان: 1232000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 1203000 ليرة لبنانية.
- الغاز: 767000 ليرة لبنانية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
أخبار لبنان
اقتصاد
المحروقات
المازوت
الغاز
البنزين
التالي
جدول جديد لأسعار المحروقات...
تعميم من مصرف لبنان..ماذا جاء فيه؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2022-12-16
انخفاض سعر البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
اقتصاد
2022-12-16
انخفاض سعر البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
0
اقتصاد
2022-12-13
انخفاض سعر البنزين والمازوت..وارتفاع طفيف بسعر الغاز
اقتصاد
2022-12-13
انخفاض سعر البنزين والمازوت..وارتفاع طفيف بسعر الغاز
0
اقتصاد
2022-12-02
انخفاض بأسعار البنزين والمازوت وارتفاع بسعر الغاز
اقتصاد
2022-12-02
انخفاض بأسعار البنزين والمازوت وارتفاع بسعر الغاز
0
أخبار لبنان
2023-01-25
توقف اصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز عن العمل.. كيف يبدو المشهد اليوم؟
أخبار لبنان
2023-01-25
توقف اصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز عن العمل.. كيف يبدو المشهد اليوم؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
إشارات سياسية إيجابية وحدها تلجم الدولار
تقارير نشرة الاخبار
14:12
إشارات سياسية إيجابية وحدها تلجم الدولار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
هل سيستمر اضراب المصارف؟
تقارير نشرة الاخبار
14:07
هل سيستمر اضراب المصارف؟
0
أخبار دولية
10:48
السلطات العراقية ترفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار بنسبة 10%
أخبار دولية
10:48
السلطات العراقية ترفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار بنسبة 10%
0
اقتصاد
08:30
مصادر مصرفية للـLBCI: اضراب المصارف للتوعية الى الخطر المحدق بحقوق المودعين وحرصنا على الابقاء على خدماتنا قائمة
اقتصاد
08:30
مصادر مصرفية للـLBCI: اضراب المصارف للتوعية الى الخطر المحدق بحقوق المودعين وحرصنا على الابقاء على خدماتنا قائمة
آخر الأخبار
d-none hideMe
رياضة
14:16
من هو اللاعب الواريرز الذي سرق الاضواء؟
تقارير نشرة الاخبار
14:12
إشارات سياسية إيجابية وحدها تلجم الدولار
أخبار لبنان
14:11
انفجار في خزان الاوكسيجين في مستشفى نبيه بري الحكومي (صور وفيديو)
تقارير نشرة الاخبار
14:07
هل سيستمر اضراب المصارف؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
في مرفأ بيروت... سفينة تحمل أكثر من ألفي طنّ من السولفات فهل من مخاوف؟
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
للبنان تاريخ مع الزلازل والهزات الارضية...
تقارير نشرة الاخبار
13:51
للبنان تاريخ مع الزلازل والهزات الارضية...
0
أخبار دولية
13:59
اللبنانيون في تركيا وسوريا... منهم من تأكدت نجاتهم ومنهم من لم يعرف مصيرهم بعد
أخبار دولية
13:59
اللبنانيون في تركيا وسوريا... منهم من تأكدت نجاتهم ومنهم من لم يعرف مصيرهم بعد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
هل سيستمر اضراب المصارف؟
تقارير نشرة الاخبار
14:07
هل سيستمر اضراب المصارف؟
0
علوم وتكنولوجيا
04:01
تلسكوب جيمس ويب واكتشاف جديد!
علوم وتكنولوجيا
04:01
تلسكوب جيمس ويب واكتشاف جديد!
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:16
من هو اللاعب الواريرز الذي سرق الاضواء؟
رياضة
14:16
من هو اللاعب الواريرز الذي سرق الاضواء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
إشارات سياسية إيجابية وحدها تلجم الدولار
تقارير نشرة الاخبار
14:12
إشارات سياسية إيجابية وحدها تلجم الدولار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
هل سيستمر اضراب المصارف؟
تقارير نشرة الاخبار
14:07
هل سيستمر اضراب المصارف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
في مرفأ بيروت... سفينة تحمل أكثر من ألفي طنّ من السولفات فهل من مخاوف؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
في مرفأ بيروت... سفينة تحمل أكثر من ألفي طنّ من السولفات فهل من مخاوف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
زلزال تركيا جرس انذار...مباني لبنان مهترئة !
تقارير نشرة الاخبار
14:01
زلزال تركيا جرس انذار...مباني لبنان مهترئة !
0
أخبار دولية
13:59
اللبنانيون في تركيا وسوريا... منهم من تأكدت نجاتهم ومنهم من لم يعرف مصيرهم بعد
أخبار دولية
13:59
اللبنانيون في تركيا وسوريا... منهم من تأكدت نجاتهم ومنهم من لم يعرف مصيرهم بعد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
ما الخطوات الواجب اتباعها في المستقبل لتجهيز المباني في لبنان لمقاومة الزلازل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:57
ما الخطوات الواجب اتباعها في المستقبل لتجهيز المباني في لبنان لمقاومة الزلازل؟
0
أخبار دولية
13:54
فرق الإنقاذ تبحث تحت الركام عن ناجين جراء الزلزال المدمّر..
أخبار دولية
13:54
فرق الإنقاذ تبحث تحت الركام عن ناجين جراء الزلزال المدمّر..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
للبنان تاريخ مع الزلازل والهزات الارضية...
تقارير نشرة الاخبار
13:51
للبنان تاريخ مع الزلازل والهزات الارضية...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:34
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:34
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
اقتصاد
09:23
اسعار المحروقات تعاود ارتفاعها...
اقتصاد
09:23
اسعار المحروقات تعاود ارتفاعها...
3
حال الطقس
01:35
متى ينحسر المنخفض الجوي؟
حال الطقس
01:35
متى ينحسر المنخفض الجوي؟
4
آخر الأخبار
06:55
معلومات الـLBCI: فرق الانقاذ تمكنت من الوصول الى ثلاثة لبنانيين عالقين تحت انقاض احد الفنادق في انطاكية اضافة الى انتشال رابع كان عالقا في مكان آخر في انطاكية يُعمل على نقله إلى احدى المستشفيات
آخر الأخبار
06:55
معلومات الـLBCI: فرق الانقاذ تمكنت من الوصول الى ثلاثة لبنانيين عالقين تحت انقاض احد الفنادق في انطاكية اضافة الى انتشال رابع كان عالقا في مكان آخر في انطاكية يُعمل على نقله إلى احدى المستشفيات
5
آخر الأخبار
11:50
معلومات الـLBCI: جميع المسجلين لدى سفارة لبنان في أنقرة والذين فُقد الاتصال بهم سابقاً تم العثور عليهم في حين لا تزال أعمال البحث جارية عن الذين أبلغ ذووهم عن فقدانهم مِن غير المسجّلين ومن بينهم ثلاثة اشخاص جرى تحديد مكانهم قبل ساعات
آخر الأخبار
11:50
معلومات الـLBCI: جميع المسجلين لدى سفارة لبنان في أنقرة والذين فُقد الاتصال بهم سابقاً تم العثور عليهم في حين لا تزال أعمال البحث جارية عن الذين أبلغ ذووهم عن فقدانهم مِن غير المسجّلين ومن بينهم ثلاثة اشخاص جرى تحديد مكانهم قبل ساعات
6
اقتصاد
06:20
جمعية المصارف عرضت مشاكلها أمام ميقاتي... فإلى متى يستمر الاضراب؟
اقتصاد
06:20
جمعية المصارف عرضت مشاكلها أمام ميقاتي... فإلى متى يستمر الاضراب؟
7
أخبار لبنان
07:10
الوصول الى ثلاثة لبنانيين عالقين تحت أنقاض أحد الفنادق في انطاكية وانتشال رابع
أخبار لبنان
07:10
الوصول الى ثلاثة لبنانيين عالقين تحت أنقاض أحد الفنادق في انطاكية وانتشال رابع
8
أخبار دولية
08:02
من بين المفقودين جراء الزلزال في تركيا وسوريا لبنانيون... ماذا عنهم؟
أخبار دولية
08:02
من بين المفقودين جراء الزلزال في تركيا وسوريا لبنانيون... ماذا عنهم؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store