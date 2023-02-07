مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 10 ملايين دولار بمعدل 42000 ليرة

مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 10 ملايين دولار بمعدل 42000 ليرة



صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: "بلغ حجم التداول على منصة Sayrafa لهذا اليوم 10 ملايين دولار أميركي بمعدل 42000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.



وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".