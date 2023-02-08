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اقتصاد
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 8 ملايين دولار بمعدل 43600 ليرة
2023-02-08 | 11:47
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مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 8 ملايين دولار بمعدل 43600 ليرة
اعلن مصرف لبنان في بيان ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 8 ملايين دولار أميركي، بمعدل 43600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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