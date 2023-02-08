مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 8 ملايين دولار بمعدل 43600 ليرة

اعلن مصرف لبنان في بيان ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 8 ملايين دولار أميركي، بمعدل 43600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.



وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".