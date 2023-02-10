أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

سلامة: مصرف لبنان رد كل أموال المصارف بالدولار ولا خطة لدولرة كلية للإقتصاد

2023-02-10 | 08:19
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلامة: مصرف لبنان رد كل أموال المصارف بالدولار ولا خطة لدولرة كلية للإقتصاد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سلامة: مصرف لبنان رد كل أموال المصارف بالدولار ولا خطة لدولرة كلية للإقتصاد

سلامة: مصرف لبنان رد كل أموال المصارف بالدولار ولا خطة لدولرة كلية للإقتصاد

في مقابلة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر قناة الشرق، أكد الأخير أن مصرف لبنان رد كل أموال المصارف بالدولار إضافة إلى مبلغ آخر وقيمته 30 مليار دولار، وذلك ما بين عامي 2017 و2022.

وأوضح حاكم المركزي أنه لا خطة لدولرة كلية للإقتصاد اللبناني، إنما الإقتصاد اللبناني، وقبل الأزمة عام 2019، هو أصلًا إقتصاد مدولر.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

أخبار لبنان

اقتصاد

حاكم مصرف لبنان

رياض سلامة

LBCI التالي
المصارف تتمسك بمواقفها...
وزارة الاقتصاد حددت اسعار الخبز...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2023-02-03

ميقاتي أكد لمسؤولين فرنسيين أنه ليس حامياً لحاكم مصرف لبنان! (نداء الوطن)

LBCI
امن وقضاء
2023-02-03

بيان جديد لحاكم مصرف لبنان حول Sayrafa

LBCI
أمن وقضاء
2023-01-20

محققون أوروبيون يستمعون الى حاكم مصرف لبنان في شباط

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-12

معلومات الـLBCI: محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب ايليا قبلت طلب رد القاضي زياد ابي حيدر المقدم من قبل حاكم مصرف لبنان بسبب ابدائه رأيا مسبقا في الملف إذ اعتبر أنّ الادعاء على سلامه ورفاقه هو من صلاحية النيابة العامة المالية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

المصارف تتمسك بمواقفها...

LBCI
أخبار سياسية
2023-02-08

وزارة الاقتصاد حددت اسعار الخبز...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-08

انطلاق صندوق تثبيت القطع

LBCI
اقتصاد
2023-02-08

مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 8 ملايين دولار بمعدل 43600 ليرة

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
أمن وقضاء
14:04

الجيش: توقيف مواطنين إثنين لوجود عدة مذكرات توقيف بحقهما في منطقة صبرا-مدخل المخيم

LBCI
آخر الأخبار
14:02

مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 12 مليون دولار بمعدل 43600 ليرة للدولار الواحد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

طرح إعتماد الفدرالية في لبنان يعود الى الواجهة... فهل هذا المبدأ تقسيمي أم إتحادي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

المصارف تتمسك بمواقفها...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

حملة تلقيح ضد الكوليرا وجولات على المنازل والأسواق... ولكن كيف يتم التأكد من صحة من يقوم بها؟

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-01-14

محامي وليم نون للـLBCI: سيكون هناك وقفة في جبيل قبل أن يعود وليم الى منزله

LBCI
أخبار دولية
2023-01-18

هولندا تعلن عزمها دعم أنظمة باتريوت للدفاع الجوي في أوكرانيا

LBCI
امن وقضاء
2023-01-30

في بعلبك...سرقا مبلغ ٦٠٠ مليون ليرة من داخل سيارة

LBCI
أخبار لبنان
11:49

اعتصام أمام "الداخلية" احتجاجا على تكرار الإشكالات في عائشة بكار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

طرح إعتماد الفدرالية في لبنان يعود الى الواجهة... فهل هذا المبدأ تقسيمي أم إتحادي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

المصارف تتمسك بمواقفها...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

حملة تلقيح ضد الكوليرا وجولات على المنازل والأسواق... ولكن كيف يتم التأكد من صحة من يقوم بها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أرواح فُقدت على طريق وادي الجماجم نتيجة حوادث السير... ومبادرة فردية تهدف الى انقاذ الأرواح!

LBCI
أخبار دولية
13:32

ما هي كلفة خسائر الزلزال على تركيا وسوريا؟

LBCI
أخبار دولية
13:30

هل سدود سوريا بخطر بعد الزلازل؟

LBCI
أخبار دولية
13:28

في سوريا... إنتشال أشخاص بينهم أطفال بعد نحو مئة ساعة على وقوع الزلزال

LBCI
أخبار دولية
13:27

البعثة اللبنانية تمكنت من إنقاذ شخصين على قيد الحياة في حي الجركس في جبلي

LBCI
أخبار لبنان
13:21

قضية اللبنانيين في أنطاكيا... ماذا في آخر المعطيات؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار سياسية
02:25

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
10:29

إشكال في عائشة بكار تخلله إطلاق نار... وإصابة شخصين

LBCI
أخبار لبنان
05:19

بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء والنرويج وسويسرا: مستعدون لدعم لبنان على مسار الاستقرار الاقتصادي الكلي

LBCI
فنّ
04:23

أحلام تكذّب خبر تبرّع فنانة لبنانيّة بـ2 مليون دولار: "نفاق مشكوف في زمن الأغبياء"

LBCI
امن وقضاء
03:30

أبو علي وشقيقه في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
فنّ
05:02

بعدما حذّر من "التطبيع السياسي مع النظام السوري"... شكران مرتجى تردّ على مارك ضو

LBCI
فنّ
05:05

مايا دياب تعلن إلغاء حفلها في لبنان: "طالبت وسعيت"

LBCI
حال الطقس
01:39

طقس مستقر يؤثر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة