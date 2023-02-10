سلامة: مصرف لبنان رد كل أموال المصارف بالدولار ولا خطة لدولرة كلية للإقتصاد

في مقابلة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر قناة الشرق، أكد الأخير أن مصرف لبنان رد كل أموال المصارف بالدولار إضافة إلى مبلغ آخر وقيمته 30 مليار دولار، وذلك ما بين عامي 2017 و2022.وأوضح حاكم المركزي أنه لا خطة لدولرة كلية للإقتصاد اللبناني، إنما الإقتصاد اللبناني، وقبل الأزمة عام 2019، هو أصلًا إقتصاد مدولر.