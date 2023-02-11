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اقتصاد
مصادر مصرفية تنفي معلومات عن مغادرة عدد من المصرفيين لبنان
2023-02-11 | 07:26
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مصادر مصرفية تنفي معلومات عن مغادرة عدد من المصرفيين لبنان
نفت مصادر مصرفية للـLBCI معلومات عن مغادرة عدد من المصرفيين لبنان.
وعُلم أن رئيس جمعية المصارف سليم صفير موجود في لندن للمشاركة في اجتماع مصرفي خاص.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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