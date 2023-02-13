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اقتصاد

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات

2023-02-13 | 02:09
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ارتفاع جديد بأسعار المحروقات
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ارتفاع جديد بأسعار المحروقات

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات

إرتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 28000 ل.ل. وسعر المازوت 27000 ليرة لبنانية والغاز 18000 ليرة لبنانية. 

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 1238.000 ل.ل.
بنزين 98 أوكتان: 1266.000 ل.ل.
المازوت: 1215.000 ل.ل.
الغاز: 794.000 ل.ل.
 
 
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