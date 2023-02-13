أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
الأحد مع ماريو
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

المكتب الاعلامي لحسان دياب: لو دفع لبنان السندات لكان لبنان لا يملك اليوم ثمن الطحين أو الدواء...

2023-02-13 | 04:27
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المكتب الاعلامي لحسان دياب: لو دفع لبنان السندات لكان لبنان لا يملك اليوم ثمن الطحين أو الدواء...
4min
المكتب الاعلامي لحسان دياب: لو دفع لبنان السندات لكان لبنان لا يملك اليوم ثمن الطحين أو الدواء...

المكتب الاعلامي لحسان دياب: لو دفع لبنان السندات لكان لبنان لا يملك اليوم ثمن الطحين أو الدواء...

ردّ المكتب الإعلامي للرئيس حسان دياب على كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأخير، قائلا: " القول بأن امتناع الحكومة عن سداد الدين هو سبب الأزمة، يفتقر إلى الحد الأدنى من احتمال التصديق، لأن الأزمة سبقت مجيء حكومتنا التي بدأت عملها في 11 شباط 2020، بينما الانهيار بدأ قبل ذلك بنحو 8 أشهر، وتسبب بتظاهرات وباستقالة الحكومة السابقة".

وجاء في بيان الردّ:

"آلينا على أنفسنا، عدم الدخول في سجالات وردود على الحملات المنظّمة التي تستند إلى ترويج أكاذيب، لأننا نؤمن أن حبل الكذب قصير، وأن اللبنانيين يعرفون الحقائق وأنهم لن يُلدغوا مرتين من الذين تسببوا في هذا الانهيار المالي والاجتماعي والاقتصادي.
لكن، يبدو أن الأمور تجاوزت حدود الكذب إلى التزوير. تزوير التاريخ القريب والبعيد، وتزوير الحقائق والوقائع.
ذاكرة اللبنانيين القريبة، لا يستطيع أحد أن يعطّلها. فالأزمة بدأت قبل أربع سنوات فقط، عندما انهارت العملة الوطنية في العام 2019، وعندما خرج اللبنانيون إلى الشارع، وعندما أقفلت المصارف أبوابها، وعندما تم تهريب مليارات الدولارات إلى خارج لبنان، وعندما سقط القناع الذي استمر عشرات السنوات يُقنع اللبنانيين أن الليرة بألف خير.

لا بأس، فهذه كلها يعلمها اللبنانيون جيداً، ويعلمون بدقة من هو المسؤول عن الكارثة التي حلّت بالليرة اللبنانية، وساهم بتبديد مدّخراتهم وفقدان ودائعهم.
أما أن يحاول حاكم البنك المركزي السيد رياض سلامة تزوير الوقائع بأن الأزمة المالية بدأت في العام 2020 مع قرار الحكومة اللبنانية بالتوقف عن دفع أكثر من 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات هي قيمة خدمة الدين العام الذي تم إغراق لبنان به، فإن ذلك يكون أكبر من تزوير، ومحاولة مكشوفة للقفز فوق ذاكرة اللبنانيين، بل تحمل في طياتها عدم احترام لعقول اللبنانيين.

لكن الحاكم المالي يذهب إلى ما هو أبعد، عندما يتحدّث عن خسارة المصارف 15 مليار دولار بسبب توقف دفع خدمة الدين. 
لقد نطق الحاكم بكلمات لا تصلح للتسويق، ولا تحتمل التصديق، ولا تحمل إلا التزوير. فإذا كان الحاكم يحاول الحصول على براءة ذمة من مسؤولية الانهيار، فإن هذه الشهادة لن يحصل عليها من تزوير الحقائق والوقائع.
ولوضع النقاط على حروف الحاكم، نورد ما يلي:
ـ إن الانهيار المالي الذي يعيشه لبنان، بدأت مؤشراته الفعلية منذ العام 2011، لكن المكابرة، والاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام، بحجة دعم الليرة اللبنانية، وبحجة تمويل الدولة، عمّق الأزمة، حتى أصبح الخروج منها يحتاج إلى معجزة.

ـ إن السياسة المالية التي كانت متّبعة، كانت تقوم على إخفاء الخسائر، والتلاعب بالأرقام، واعتماد المناورة، إلى أن وصلت الأمور إلى نقطة لا يصلح معها الاستمرار بتلك السياسة.
ـ إن سياسة استدانة الدولة لتمويل عجزها، قد تسبّبت بتراكم هذه الديون حتى أصبح سداد خدمتها صعباً جداً ويشكّل ثلث موازنة الدولة.
ـ إن الانهيار المالي بدأ بالظهور إلى العلن في العام 2019، مع بدء انهيار العملة الوطنية، على الرغم من أن حاكم المصرف المركزي كان، قبل أسابيع فقط من الانهيار، يستمر بطمأنة اللبنانيين إلى أن "الليرة بخير".
ـ إن الهندسات المالية التي اعتمدها حاكم مصرف لبنان لإنقاذ مصارف عديدة من الإفلاس، ساهم إلى حد بعيد في تبديد أموال المصرف المركزي، وكذلك في تبخّر جزء كبير من ودائع اللبنانيين.
ـ إن القول بأن امتناع الحكومة عن سداد الدين هو سبب الأزمة، يفتقر إلى الحد الأدنى من احتمال التصديق، لأن الأزمة سبقت مجيء حكومتنا التي بدأت عملها في 11 شباط 2020، بينما الانهيار بدأ قبل ذلك بنحو 8 أشهر، وتسبب بتظاهرات وباستقالة الحكومة السابقة.
ـ إن القول بأن التوقف عن سداد الدين هو سبب الإنهيار المالي، وأنه كان يمكن معالجة الديون لو دفعت الحكومة استحقاق الدين، يشكّل مهزلة حقيقية. ولإنعاش الذاكرة فقط، فإن حاكم المصرف المركزي، وفي عزّ بداية الانهيار، أي في كانون الأول 2019، وعندما كان الناس يتظاهرون في الشوارع، وقبل مجيء حكومتنا، قام الحاكم بتسديد مبلغ مليار ونصف المليار دولار من سندات الدين، إلا أن ذلك لم يوقف مسار الانهيار، بل على العكس، استمر الانهيار بوتيرة أسرع.
ـ إن الحديث عن خسارة المصارف 15 مليار دولار، هو محاولة مكشوفة لإعطاء المصارف براءة ذمّة من ودائع اللبنانيين.
ـ إن تذرّع حاكم المركزي بأنه كان يلبّي طلب الحكومات بالاستدانة لتمويل عجز الدولة على مدى عشرات السنوات، يتضمّن اعترافاً صريحاً بأحد أسباب الانهيار، ويناقض ما زعمه بأن الامتناع عن تسديد الدين تسبّب بالأزمة. كما أن هذه الذريعة لا تعفيه من مسؤولية شراكته في زيادة حجم الدين، لأنه كان يستطيع الامتناع عن تغطية عجز الدولة والتوقف عن إعطائها ودائع اللبنانيين لإنفاقها، فضلاً عن إنفاق عشرات مليارات الدولارات من ودائع الناس على دعم الليرة.
ـ للذاكرة فقط، فإن قيمة سندات الدين التي كان على الدولة اللبنانية دفعها في 3 سنوات، 2020 و2021 و2022، يتجاوز 12 مليار دولار، أي أكثر مما يعلن الحاكم اليوم عن حجم الاحتياط في مصرف لبنان. ولو دفع لبنان تلك السندات على مدى 3 سنوات، لكان لبنان لا يملك اليوم ثمن الطحين غير المدعوم ولا الدواء غير المدعوم ولا الحليب غير المدعوم، ناهيك عن تأثير ذلك على سعر صرف الليرة، خصوصاً في ظل ما عاشه العالم على مدى تلك السنوات من إقفال وجمود نتيجة جائحة كورونا. 

أخيراً، وليس آخراً، فإن اللبنانيين يعرفون جيداً المسؤولين عن الانهيار، ونبضُ الناس أصدق من كل محاولات تزوير الحقائق وتغيير الوقائع".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

أخبار لبنان

اقتصاد

مصرف لبنان

رياض سلامة

حسان دياب

LBCI التالي
اقفال سوبرماركات: هوامش الربح تخطت ٣٧٪... ومواد منتهية الصلاحية
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-02-10

مصرف لبنان: حجم التداول على Sayrafa بلغ اليوم 12 مليون دولار بمعدل 43600 ليرة للدولار الواحد

LBCI
اقتصاد
2023-02-10

سلامة: مصرف لبنان رد كل أموال المصارف بالدولار ولا خطة لدولرة كلية للإقتصاد

LBCI
اقتصاد
2023-02-08

مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 8 ملايين دولار بمعدل 43600 ليرة

LBCI
اقتصاد
2023-02-07

مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 10 ملايين دولار بمعدل 42000 ليرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
05:27

اقفال سوبرماركات: هوامش الربح تخطت ٣٧٪... ومواد منتهية الصلاحية

LBCI
اقتصاد
02:09

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات

LBCI
اقتصاد
2023-02-12

وزير الاقتصاد: لمد يد العون للبنان

LBCI
اقتصاد
2023-02-12

خلف: المصارف تعمل على صيغة تُجنّب المواطن الضرر

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
آخر الأخبار
08:46

مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا في هجومين في بوركينا فاسو

LBCI
أخبار دولية
08:41

واشنطن تنفي إرسال مناطيد إلى المجال الجوي الصيني

LBCI
أخبار لبنان
08:41

بري اجتمع بسفراء الدول التي شاركت في الاجتماع الخماسي في العاصمة الفرنسية

LBCI
أخبار دولية
08:37

ستولتنبرغ: أوكرانيا تستخدم ذخائر أكثر مما ينتج حلف شمال الأطلسي

LBCI
موضة وجمال
08:20

سام سميث يثير الجدل في حفل جوائز "بريت" بزيّه الغريب... لماذ اختاره؟ (صور)

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2023-02-09

أيمن يكشف بكلّ جرأة عن معاناته "الضعف الجنسي"... كيف تمكّن من تخطي الأمر؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-02-06

في استراليا...وفاة مراهقة عقب تعرضها لهجوم من سمكة قرش

LBCI
آخر الأخبار
2022-12-31

انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي في المناطق اللبنانية كافة بمهمات حفظ أمن ونظام ليلة رأس السنة

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-04

تيمور جنبلاط: لشخصية لا تعيق إنجاز الاستحقاق الرئاسي وتكون مقبولة عربيا ودوليا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:15

اللقاء الديموقراطي يشكر ميقاتي على إعطاءِ المعلمينِ حقوقَهم

LBCI
أخبار لبنان
06:41

الحريري في بيروت في ذكرى اغتيال والده

LBCI
أخبار لبنان
06:39

وفد من السفراء يضع بري بنقاشات اللقاء الخماسي في باريس

LBCI
أخبار لبنان
06:37

اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي يحسم اليوم مصير الجلسة التشريعية

LBCI
أخبار دولية
04:25

ارتفاع محصلة قتلى الزلزال إلى أكثر من 35 ألفا في تركيا وسوريا

LBCI
أخبار لبنان
02:15

نجاة عائلة في كفررمان بعد انهيار سقف منزلها جراء الهزات السابقة

LBCI
أخبار دولية
14:37

سبعةُ أيامٍ على الزلزال: من تحت الأنقاض حيواتٌ ومعجزات!

LBCI
أخبار دولية
13:41

رئيس الهلال الاحمر السوري للـLBCI: المساعدات الخارجية ساهمت قليلاً في اعطاء دفع لعمليات الانقاذ

LBCI
رياضة
13:36

إنتظار مرتقب لمباراة باريس سان جيرمان أمام البايرن... وإمبابي خارج الحسابات في هذه المباراة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:09

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات

LBCI
امن وقضاء
10:15

معلومات للـLBCI: العثور على جثة الطفلة دينيز خلف التي انضمت الى شقيقها عمر ومحمد ووالديها ايا وابراهيم الذين سيوارون في الثرى في بلدة الاسكندرون في تركيا

LBCI
أخبار سياسية
12:32

جهاد أزعور: تراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.. ويجب العمل على 3 محاور أساسية

LBCI
أخبار دولية
13:34

في تركيا.. لبنانيون تعانقوا تحت التراب

LBCI
فنّ
05:26

إبنة عمرو دياب تثير غضب المتابعين... قالب حلوى "إباحي" في عيدها (صور)

LBCI
فنّ
05:06

قبلة حميمة من نيقولا معوض لسارة أبي كنعان تقسم الرأي العام... مع أو ضد؟

LBCI
صحف اليوم
23:58

باسيل لـ "الأخبار": بالطبع لن نشارك

LBCI
حال الطقس
01:34

طقس الأيام المقبلة: مرتفع جوي وطقس مستقرّ

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة