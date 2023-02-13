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اقتصاد

اقفال سوبرماركات: هوامش الربح تخطت ٣٧٪... ومواد منتهية الصلاحية

2023-02-13 | 05:27
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اقفال سوبرماركات: هوامش الربح تخطت ٣٧٪... ومواد منتهية الصلاحية
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اقفال سوبرماركات: هوامش الربح تخطت ٣٧٪... ومواد منتهية الصلاحية

اقفال سوبرماركات: هوامش الربح تخطت ٣٧٪... ومواد منتهية الصلاحية

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة في الجنوب برفقة قوى من امن الدولة باقفال سوبرماركت باشارة من القضاء المختص وتشميعها بالشمع الاحمر في صور بعد ان تبين ان هوامش الربح تخطت ٣٧٪.

وتم ايضاً حجز وضبط في سوبرماركت اخرى ١٠٢ كلغ من الاجبان المنتهية الصلاحية و٢١ كلغ من صدر حبش المنتهية الصلاحية و١٨٠ كيس من البذور الزراعية المنهية الصلاحية، حجزت ونظم محضر ضبط بالمخالف وسيتم احالته الى القضاء المختص.
 
 
 
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