وزير المالية خلال المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية: توحيد أسعار الصرف ركيزة لاستقرار الاقتصاد الكلي واستدامة المالية

وزير المالية خلال المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية: توحيد أسعار الصرف ركيزة لاستقرار الاقتصاد الكلي واستدامة المالية

أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل من دبي أن التحديات التي يواجهها لبنان اليوم هائلة ، والطريق إلى إصلاحات تعبئة الإيرادات طويل وشاق وصعب.

واضاف في إطار مشاركته في أعمال القمة العالمية للحكومات، التي تنعقد تحت مسمى المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية: "نتطلع إلى تنسيق أعمق وأقوى مع الدول العربية الشقيقة لمساعدة لبنان على استعادة دوره التاريخي في المنطقة".

واشار الى أن "التخلف عن سداد الديون في آذار مارس 2020 ، لم يعد للبنان منفذ إلى أسواق رأس المال للتمويل، وانخفاض قيمة العملة ، وتعدد أسعار الصرف السارية في الاقتصاد اليوم ، تؤدي إلى خسائر كبيرة في الإيرادات للخزينة، وتوحيد أسعار الصرف ركيزة لاستقرار الاقتصاد الكلي واستدامة المالية".