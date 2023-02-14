بعد أخبار عن وجود عمليات غش في بيع المازوت..رئيس نقابة اصحاب الصهاريج: لضبط السوق

بعد أخبار عن وجود عمليات غش في بيع المازوت..رئيس نقابة اصحاب الصهاريج: لضبط السوق

اعلن رئيس نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان ابراهيم سرعيني انه "بعد ورود اخبار ومعلومات من شركات توزيع المحروقات واصحاب الصهاريج حول وجود عمليات غش في بيع مادة المازوت، تناشد نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان وزيري الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة ومديرية حماية المستهلك العمل على ضبط سوق المحروقات واجراء المقتضى القانوني المناسب لردع المخالفين".



واضاف: "اذ يعمد بعض تجار المحروقات الى خلط المازوت وبيعه بأسعار اقل من السعر المحدد من قبل وزارة الطاقة والمياه مما يشكل منافسة غير شرعية لشركات التوزيع الشرعية التي تعاني من الاوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة وترزح تحت خسائر مالية بسبب فارق سعر الدولار. لذلك، تطالب النقابة المسؤولين كافة ملاحقة الموزعين غير الشرعيين الذين يخالفون القوانين والانظمة المرعية الاجراء باسرع وقت ممكن حفاظا على قطاع توزيع المحروقات".