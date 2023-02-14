أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
15
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
سوا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
15
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
بعد أخبار عن وجود عمليات غش في بيع المازوت..رئيس نقابة اصحاب الصهاريج: لضبط السوق
2023-02-14 | 05:01
مشاهدات عالية
شارك
0
min
بعد أخبار عن وجود عمليات غش في بيع المازوت..رئيس نقابة اصحاب الصهاريج: لضبط السوق
بعد أخبار عن وجود عمليات غش في بيع المازوت..رئيس نقابة اصحاب الصهاريج: لضبط السوق
اعلن رئيس نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان ابراهيم سرعيني انه "بعد ورود اخبار ومعلومات من شركات توزيع المحروقات واصحاب الصهاريج حول وجود عمليات غش في بيع مادة المازوت، تناشد نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان وزيري الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة ومديرية حماية المستهلك العمل على ضبط سوق المحروقات واجراء المقتضى القانوني المناسب لردع المخالفين".
واضاف: "اذ يعمد بعض تجار المحروقات الى خلط المازوت وبيعه بأسعار اقل من السعر المحدد من قبل وزارة الطاقة والمياه مما يشكل منافسة غير شرعية لشركات التوزيع الشرعية التي تعاني من الاوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة وترزح تحت خسائر مالية بسبب فارق سعر الدولار. لذلك، تطالب النقابة المسؤولين كافة ملاحقة الموزعين غير الشرعيين الذين يخالفون القوانين والانظمة المرعية الاجراء باسرع وقت ممكن حفاظا على قطاع توزيع المحروقات".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
أخبار لبنان
اقتصاد
محروقات
مازوت
التالي
تجمّع الشركات المستوردة للنفط (APIC): التدخّل السريع لاصدار جدول أسعار جديد تفاديا لإقفال المحطّات
وزير المالية خلال المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية: توحيد أسعار الصرف ركيزة لاستقرار الاقتصاد الكلي واستدامة المالية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
09:10
ارتفاع بأسعار المحروقات..
أخبار سياسية
09:10
ارتفاع بأسعار المحروقات..
0
اقتصاد
2023-02-13
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات
اقتصاد
2023-02-13
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات
0
آخر الأخبار
2023-02-10
هيئة المجلس العدلي أرجأت جلسة متابعة المحاكمة في ملف انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل العكارية الى 31 آذار المقبل
آخر الأخبار
2023-02-10
هيئة المجلس العدلي أرجأت جلسة متابعة المحاكمة في ملف انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل العكارية الى 31 آذار المقبل
0
أخبار سياسية
2023-02-10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار سياسية
2023-02-10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
05:46
تجمّع الشركات المستوردة للنفط (APIC): التدخّل السريع لاصدار جدول أسعار جديد تفاديا لإقفال المحطّات
اقتصاد
05:46
تجمّع الشركات المستوردة للنفط (APIC): التدخّل السريع لاصدار جدول أسعار جديد تفاديا لإقفال المحطّات
0
اقتصاد
04:25
وزير المالية خلال المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية: توحيد أسعار الصرف ركيزة لاستقرار الاقتصاد الكلي واستدامة المالية
اقتصاد
04:25
وزير المالية خلال المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية: توحيد أسعار الصرف ركيزة لاستقرار الاقتصاد الكلي واستدامة المالية
0
صحف اليوم
00:31
"الوضع الماليّ" ينحدر أكثر... وهذا ما قالته مصادر إقتصادية لـ"الجمهورية"
صحف اليوم
00:31
"الوضع الماليّ" ينحدر أكثر... وهذا ما قالته مصادر إقتصادية لـ"الجمهورية"
0
أخبار سياسية
09:10
ارتفاع بأسعار المحروقات..
أخبار سياسية
09:10
ارتفاع بأسعار المحروقات..
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار دولية
07:01
الولايات المتحدة تعثر على أجزاء من أجهزة استشعار المنطاد الصيني
آخر الأخبار
06:56
شي جينبينغ يشيد "بالتضامن" بين الصين وإيران في وجه وضعٍ عالمي "معقّد"
أخبار دولية
06:49
الاتحاد الأوروبي يُدرج روسيا على قائمته السوداء للملاذات الضريبية
آخر الأخبار
06:46
وفود شعبية في بيت الوسط للقاء الرئيس سعد الحريري في ذكرى استشهاد والده
علوم وتكنولوجيا
06:44
السعودية تعتزم إرسال أول امرأة الى الفضاء خلال 2023
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-02-01
لبنانيّة تبدع في The Voice كندا... كريستا ماريا أبو عقل تسجّل سابقة في تاريخ البرنامج (فيديو)
فنّ
2023-02-01
لبنانيّة تبدع في The Voice كندا... كريستا ماريا أبو عقل تسجّل سابقة في تاريخ البرنامج (فيديو)
0
أمن وقضاء
2023-01-05
إحدى أخطر العصابات التي نفذّت مئات عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية فككتها شعبة المعلومات وأوقفت جميع أفرادها
أمن وقضاء
2023-01-05
إحدى أخطر العصابات التي نفذّت مئات عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية فككتها شعبة المعلومات وأوقفت جميع أفرادها
0
أخبار دولية
01:08
اليمين الإيطالي يفوز بانتخابات محلية في منطقتين مهمّتين
أخبار دولية
01:08
اليمين الإيطالي يفوز بانتخابات محلية في منطقتين مهمّتين
0
أخبار دولية
16:25
السودان يرسل طائرة مساعدات إلى سوريا للمتضررين من الزلزال
أخبار دولية
16:25
السودان يرسل طائرة مساعدات إلى سوريا للمتضررين من الزلزال
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:28
الحريري من بيت الوسط: هذا البيت سيبقى مفتوحاً وسيكمل المشوار
أخبار لبنان
06:28
الحريري من بيت الوسط: هذا البيت سيبقى مفتوحاً وسيكمل المشوار
0
أخبار لبنان
06:12
الحريري امام الضريح... وينزل بين مناصريه وسط هتافات ومصافحات (فيديو)
أخبار لبنان
06:12
الحريري امام الضريح... وينزل بين مناصريه وسط هتافات ومصافحات (فيديو)
0
أخبار لبنان
03:43
لبنانيون عادوا من تركيا الى بلادهم... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
03:43
لبنانيون عادوا من تركيا الى بلادهم... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
قبل رفع الدولار الجمركي تجار استوردوا وكدسوا أرباحا ... استيراد ٢٠٢٢ وكأن لا أزمة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:44
قبل رفع الدولار الجمركي تجار استوردوا وكدسوا أرباحا ... استيراد ٢٠٢٢ وكأن لا أزمة في لبنان
0
امن وقضاء
14:05
مسلسل السرقات يطال قرى في جبيل ...
امن وقضاء
14:05
مسلسل السرقات يطال قرى في جبيل ...
0
رياضة
13:58
نهائي كرة القدم الاميركية شهد متابعة الملايين حول العالم
رياضة
13:58
نهائي كرة القدم الاميركية شهد متابعة الملايين حول العالم
0
أخبار دولية
13:55
القمّة العالمية للحكومات في أبو ظبي ومصر ضيفة شرف على القمة
أخبار دولية
13:55
القمّة العالمية للحكومات في أبو ظبي ومصر ضيفة شرف على القمة
0
أخبار دولية
13:52
مرّة جديدة... موهبة لبنانية تبرز في الخارج
أخبار دولية
13:52
مرّة جديدة... موهبة لبنانية تبرز في الخارج
0
امن وقضاء
13:49
حفل تكريمي للواء ابراهيم في مقر الاتحاد العام للمنتجين العرب: الانتاج يتطلب التعاون مع قطاعات مختلفة
امن وقضاء
13:49
حفل تكريمي للواء ابراهيم في مقر الاتحاد العام للمنتجين العرب: الانتاج يتطلب التعاون مع قطاعات مختلفة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار سياسية
09:10
ارتفاع بأسعار المحروقات..
أخبار سياسية
09:10
ارتفاع بأسعار المحروقات..
2
امن وقضاء
12:20
خبر عن ادعاء القاضية غادة عون على بنك عوده.. والأخير يوضح
امن وقضاء
12:20
خبر عن ادعاء القاضية غادة عون على بنك عوده.. والأخير يوضح
3
امن وقضاء
10:39
اللواء خير: العثور على الطفلة اللبنانية آسيا شومان حية في تركيا وهي برعاية الهيئة العليا للاغاثة في انطاكيا
امن وقضاء
10:39
اللواء خير: العثور على الطفلة اللبنانية آسيا شومان حية في تركيا وهي برعاية الهيئة العليا للاغاثة في انطاكيا
4
منوعات
07:58
مشهد أدهش الملايين... صاعقة تضرب تمثال "المسيح الفادي" في البرازيل (فيديو)
منوعات
07:58
مشهد أدهش الملايين... صاعقة تضرب تمثال "المسيح الفادي" في البرازيل (فيديو)
5
امن وقضاء
14:05
مسلسل السرقات يطال قرى في جبيل ...
امن وقضاء
14:05
مسلسل السرقات يطال قرى في جبيل ...
6
أخبار دولية
15:21
بايدن يسمّي ليزا جونسون لتكون سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان
أخبار دولية
15:21
بايدن يسمّي ليزا جونسون لتكون سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان
7
خبر كاذب
02:38
فيديو يظهر انفصال واجهة مبنى... زلزال أم رياح؟
خبر كاذب
02:38
فيديو يظهر انفصال واجهة مبنى... زلزال أم رياح؟
8
خبر كاذب
01:12
ما صحة خبر العثور على مبلغ مالي ضخم بين أنقاض تركيا... وما علاقته بالعراق؟
خبر كاذب
01:12
ما صحة خبر العثور على مبلغ مالي ضخم بين أنقاض تركيا... وما علاقته بالعراق؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store