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اقتصاد

تجمّع الشركات المستوردة للنفط (APIC): التدخّل السريع لاصدار جدول أسعار جديد تفاديا لإقفال المحطّات

2023-02-14 | 05:46
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تجمّع الشركات المستوردة للنفط (APIC): التدخّل السريع لاصدار جدول أسعار جديد تفاديا لإقفال المحطّات
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تجمّع الشركات المستوردة للنفط (APIC): التدخّل السريع لاصدار جدول أسعار جديد تفاديا لإقفال المحطّات

تجمّع الشركات المستوردة للنفط (APIC): التدخّل السريع لاصدار جدول أسعار جديد تفاديا لإقفال المحطّات

اعلن تجمّع الشركات المستوردة للنفط انه "صدر آخر جدول أسعار للمحروقات عن المديرية العامّة للنفط في وزارة الطاقة والمياه في تاريخ البارحة ١٣ شباط، ٢٠٢٣، عند الساعة الرابعة بعد الظهر، على سعر صرف ٦٨،٢٠٠ ليرة لبنانية للدولار. إلّا أنّ سعر الصّرف في السوق الموازية ارتفع بشكل كبير ليتخطّى عتبة ال ٧٤،٠٠٠٠ ليرة لبنانية للدولار الواحد حتى الساعة. وعليه، طلب التّجمّع من وزارة الطاقة والمياه منذ الأمس إصدار جدول أسعار جديد للمحروقات، بناءً على الآلية التي تمّ اتّباعها مؤخرا، والّتي تقضي بإصدار جدول أسعار مرتين في اليوم، وذلك لمواكبة تحرّكات سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السّوق". 

وتابع: "إلّا أنّه تمّ إبلاغ الشّركات أنّ الجدول لن يصدر، وذلك بسبب العطلة الرسميّة واقفال الدوائر بتاريخه، الأمر الذي نتج عنه إقفال العديد من المحطّات في ظلّ الارتفاع الجنوني لسعر الدولار".

واضاف: "انّ التّجمع وسائر القطاع، شركات ومحطّات وموزّعين، يستغربون هذا الموقف الذي يقضي بتعطيل مرفق فائق الحيوية، خاصّة وأنّ هناك مرافق لا تتوقف عن العمل بسبب العطل الرسمية مثل المطار والمستشفيات والصيدليات على سبيل المثال. بناء عليه، يناشد التّجمّع وزارة الطاقة والمياه وجميع المعنيين في الدولة عدم زيادة معاناة اللبنانيين، والتدخّل السّريع لإصدار جدول أسعار جديد، تفاديا لحصول بلبلة وأزمة في السّوق وتعريض مصالح المواطنين للخطر. إنّ عدم اصدار جدول أسعار جديد قد يدفع المحطات التي لا زالت تعمل في كافّة المناطق اللبنانية إلى الإقفال القسري، تفاديًا لتحمّل الخسائر المالية الناتجة عن التّغيرات في سعر الصرف". 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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