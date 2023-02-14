ما حقيقة فك إضراب المصارف يوم غد؟

نفت جمعية المصارف الاخبار عن فك إضراب المصارف يوم غد.



وأكدت أن الإضراب على حاله حتى إشعار آخر، موضحة أن مواقف جمعية المصارف تصدر ببيانات واضحة، وطالبت الركون إليها دون أي مصادر أخرى.