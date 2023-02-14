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اقتصاد
ما حقيقة فك إضراب المصارف يوم غد؟
2023-02-14 | 07:33
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ما حقيقة فك إضراب المصارف يوم غد؟
نفت جمعية المصارف الاخبار عن فك إضراب المصارف يوم غد.
وأكدت أن الإضراب على حاله حتى إشعار آخر، موضحة أن مواقف جمعية المصارف تصدر ببيانات واضحة، وطالبت الركون إليها دون أي مصادر أخرى.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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