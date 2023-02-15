نقابة أصحاب المحطات تطلب من فياض إصدار جدول تركيب أسعار بالدولار الاميركي لفترة محدودة

طلبت نقابة أصحاب المحطات في لبنان، في رسالة مفتوحة إلى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، أخذ المبادرة ومن باب "الضرورات تبيح المحظورات" لاصدار جدول تركيب أسعار بالدولار الاميركي لفترة محدودة لحين استقرار الاوضاع لما فيه من مصلحة للمواطن وصاحب المحطة على حدا سواء.



وجاء في الرسالة المفتوحة:



"الي معالي وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض،



تحية طيبة وبعد



كلنا يعلم ما وصلت اليه الامور في سوق المحروقات في لبنان في ظل الصعود المستمر لسعر صرف الدولار في السوق السوداء.



وبعد استنفاذ جميع الحلول التي قامت بها الوزراة على مدى السنوات الماضية بتوجيهات من معاليك من محاولات لتحسين وضع المحطات اخرها وليس اخرا الوصول الي جدولين في اليوم وحتى صدور جدول ايام العطل ، كل ذلك ولم ينفع باستقرار سوق المحروقات بسبب الصعود المستمر للدولار،جئنا بهذه الرسالة المفتوحة نطلب من معاليك اخذ المبادرة ومن باب "الضرورات تبيح المحظورات " لاصدر جدول تركيب اسعار بالدولار الاميركي على فترة محدودة لحين استقرار الاوضاع لما فيه من مصلحة للمواطن وصاحب المحطة على حدا سواء، شاكرين لمعاليك الجهود الجبارة التي قمت وتقوم بها".