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اقتصاد

وزارة الطاقة: إرجاء زيارة سفينة توتال للمسح البيئي الى الجمعة

2023-02-15 | 13:23
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وزارة الطاقة: إرجاء زيارة سفينة توتال للمسح البيئي الى الجمعة
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وزارة الطاقة: إرجاء زيارة سفينة توتال للمسح البيئي الى الجمعة

وزارة الطاقة: إرجاء زيارة سفينة توتال للمسح البيئي الى الجمعة

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، "إرجاء موعد الزيارة الميدانية لسفينة اا Janus بعد اتمامها عمليات المسح البيئي في الرقعة رقم ٩ تحضيرا لعمليات التنقيب، الى يوم الجمعة ١٧ الحالي الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر، والتي كانت مقررة يوم غد الخميس ،بالتعاون مع المشغل شركة توتال انيرجيز اي بي بلوك ٩، وذلك في مرفأ بيروت - مدخل رقم ١ - جانب مبنى الجمارك الجديد تجاه مبنى CMA CGM الرصيف رقم ٥، برعاية وزير الطاقة والمياه في حكومة الاعمال الدكتور وليد فياض وحضوره ووزيري الأشغال العامة والنقل والبيئة".
 
 
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