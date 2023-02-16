أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات..

2023-02-16 | 02:13
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات..
0min
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات..

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات..

ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 28000 ليرة لبنانية والـ98 اوكتان 29000 ليرة لبنانية كما ارتفع سعر المازوت 27000 ليرة وكذلك الغاز 18000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: 

- بنزين 95 اوكتان: 1424000 ليرة لبنانية.
- بنزين 98 اوكتان: 1457000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 1396000 ليرة لبنانية.
- الغاز: 921000 ليرة لبنانية. 
 
 
 
 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

أخبار لبنان

اقتصاد

المحروقات

أسعار

لبنان

LBCI التالي
وزير المالية يصدر 3 قرارات تتعلق بتمديد مهل وتصاريح..
رئيس البنك الدولي يعلن أنه سيستقيل خلال أشهر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
07:49

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
أخبار لبنان
05:35

فياض بعد اجتماع لبحث ملف المحروقات: التسعيرة للمواطن ستبقى بالليرة اللبنانية مع تعديلها لتعكس سعر الصرف

LBCI
امن وقضاء
2023-02-15

أسعار المحروقات تواصل الإرتفاع...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-15

سعر صرف الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الليرة اللبنانية وقطاع المحروقات من بين المتأثّرين سلبا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
12:16

شقير: الفوضى الحاصلة مخيفة

LBCI
اقتصاد
11:41

مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 15 مليون دولار بمعدل 44100 ليرة

LBCI
اقتصاد
09:42

الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين لوح بالعصيان الشامل

LBCI
اقتصاد
07:49

ارتفاع بأسعار المحروقات..

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
اقتصاد
12:16

شقير: الفوضى الحاصلة مخيفة

LBCI
امن وقضاء
12:09

الجيش: استمرار عمليات الدهم التي تنفذها وحدة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات في بلدة حورتعلا - البقاع في حين بلغ عدد الموقوفين ٩ حتى الساعة

LBCI
أخبار لبنان
12:06

باسل حبقوق وصل إلى بيروت: شباب الدفاع المدني حفروا بأيديهم للعثور على ناجين وضحايا

LBCI
أخبار لبنان
11:58

إطلاق رئيس مرفأ بيروت ووكيل الباخرة "سكاي لايت"

LBCI
أخبار لبنان
11:52

مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O+ في مستشفى السان جورج - عجلتون

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار سياسية
2023-02-12

جهاد أزعور: تراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.. ويجب العمل على 3 محاور أساسية

LBCI
أخبار لبنان
06:47

كركي يضاعف تعرفة جلسة غسيل الكلى للمرة الخامسة في خلال العامين الماضيين

LBCI
أخبار لبنان
05:35

فياض بعد اجتماع لبحث ملف المحروقات: التسعيرة للمواطن ستبقى بالليرة اللبنانية مع تعديلها لتعكس سعر الصرف

LBCI
فنّ
05:58

كيف احتفلت نادين نسيب نجيم بعيد الحب مع خطيبها؟ (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:39

الامين العام للاتحاد الدولي للصليب والهلال الاحمر: قدّمنا 450 مليون باوند سويسري لتركيا وسوريا

LBCI
أخبار لبنان
07:24

سلام: تسعير بضائع السوبرماركت بالدولار ويمكن الدفع بالليرة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
06:32

وزارة الاتصالات: شركة "ليبان بوست" تستمرّ بتسيير قطاع البريد لغاية ٣١/٥/٢٠٢٣

LBCI
أخبار دولية
06:29

قائدة قطاع النقل في الجيش الأميركي: سنعمل جاهدا لتسريع تقديم المساعدة بعد الزلزال في تركيا وسوريا

LBCI
أخبار لبنان
05:35

فياض بعد اجتماع لبحث ملف المحروقات: التسعيرة للمواطن ستبقى بالليرة اللبنانية مع تعديلها لتعكس سعر الصرف

LBCI
امن وقضاء
03:43

إطارات مشتعلة أمام مصرفين في بدارو (فيديوهات)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

مسرحيةُ ورد وياسمين.. اكثرُ من رسالةٍ في عرضٍ واحد

LBCI
رياضة
13:47

باريس سان جيرمان يسقط أمام بايرن ميونيخ في ذهاب دوري الأبطال

LBCI
أخبار دولية
13:44

في اليوم العاشر انتشال المزيد من الاحياء من تحت الانقاض في تركيا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:13

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات..

LBCI
اقتصاد
07:49

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
خبر عاجل
08:36

الجيش: استشهاد ثلاثة عسكريين ومقتل ثلاثة مطلوبين خلال الاشتباكات التي وقعت في بلدة حورتعلا- البقاع

LBCI
آخر الأخبار
02:52

مصادر ديبلوماسية أميركية للـLBCI: لن نعطي أي أهمية للاشاعات التي يطلقها أشخاص بهدف تأجيج الازمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان من أجل مصالحهم

LBCI
أخبار لبنان
06:21

هزة أرضية شعر بها المواطنون في بعض المناطق اللبنانية

LBCI
حال الطقس
23:54

مرتفع جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل

LBCI
اقتصاد
07:24

وزير الاقتصاد: قررنا السماح بتسعير بضائع السوبرماركت بالدولار واعتماد سعر الصرف الرائج في السوق​ والهدف ليس الدولرة ولكن حماية المستهلك وأعطينا مهلة حتى الاربعاء المقبل لتطبيق الآلية الجديدة لضبط الأسعار

LBCI
خبر عاجل
08:48

معلومات للـLBCI: المداهمات مستمرة في حورتعلا بحثًا عن مطلوبين بعد اطلاق النار باتجاه عناصر في مخابرات الجيش اثناء مداهمةٍ بحثا عن المطلوب ز.نايف. المصري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة