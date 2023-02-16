شقير: الفوضى الحاصلة مخيفة

غرّد رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير عبر "تويتر": "الفوضى الحاصلة مخيفة وتضرب كل ما تبقى بالبلد. لا يمكن لأي إنسان أن يستوعب ما يحصل، انهيار، ارتفاع جنوني للدولار، تآكل مخيف للقدرة الشرائية فيما بعض القوى السياسية لا تزال تمارس ألاعيبها الخبيثة على أنقاض الوطن. حذار.. وصلنا الى المحظور، ولا بد من تحرك سريع للعقلاء قبل فوات الأوان".