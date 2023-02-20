أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
جبل لبنان
13
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
13
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
العودة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
13
o
جبل لبنان
13
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
13
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
لجنة المال أوصت باستمرار تمويل الأدوية المستعصية بـ45 مليون دولار كما تعهدت الحكومة سابقا
2023-02-20 | 09:40
مشاهدات عالية
شارك
3
min
لجنة المال أوصت باستمرار تمويل الأدوية المستعصية بـ45 مليون دولار كما تعهدت الحكومة سابقا
كنعان: لا يمكننا ترك الناس تموت الى حين حلّ المشكلات السياسية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، في حضور وزيري المالية يوسف خليل والصحة العامة فراس الابيض ونقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لمتابعة موضوع تأمين أدوية مرض السرطان وحقوق المستشفيات والسعي لايجاد الحلول اللازمة.
وعقب الجلسة، أعلن كنعان أن "الجلسة كانت مخصصة للبحث في مشكلات القطاع الصحي المالية بين الأدوية السرطانية وأدوية الأمراض المزمنة. لا سيما أن هناك 30 الف مريض بحسب وزارة الصحة، "العوض بسلامتكن" اذا لم يتلقوا العلاج. أما النقطة الثانية فمرتبطة بالمستشفيات الحكومية والخاصة والامكانات الهزيلة بحكم تدهور الليرة، مع ما يرتّبه ذلك من إمكانات غير متوافرة لتأمين الخدمة اللازمة للمرضى والثالثة آلية الاحتساب التي يعتمدها مصرف لبنان في تنفيذ القروض الخارجية كقرض البنك الدولي للإستشفاء".
وقال: "لقد اتخذنا في جلسة اليوم 3 قرارات بحضور وزير المالية وغياب مصرف لبنان رغم دعوته وسنتابع هذه القرارات مع الجهات المعنية. والقرار الأول هو استمرارية التمويل للأدوية السرطانية والأدوية المزمنة التي تحتاج للدعم. فلا يمكن القول لـ30 الف مريض "روحوا اشتروا ادويتكم كل دواء بآلاف الدولارات". لذلك، نطالب الحكومة التي تعهد رئيسها بجلسة الموازنة في الهيئة العامة بتأمين 45 مليون دولار شهرياً من حقوق السحب الخاصة، لأن ما يؤمن هو 35 مليون دولار فقط، بينما المطلوب التقيّد بما جرى التعهد به لحلّ المشكلة آنياً. فلا يمكننا ترك الناس تموت على أبواب المستشفيات وفي منازلها الى حين حلّ المشكلات السياسية من انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة ومعالجة الأزمتين المالية والاقتصادية".
وأشار الى أن "آلية الصرف التي جرى اقرارها في الحكومة والمرتبطة بالأدوية والاستشفاء والمستلزمات الطبية يتم التعاطي معها بشكل غير سليم. اذا كان الاحتساب على سعر صرف 1500، فالفارق اليوم هو 13500، وهو يجب أن يسدده مصرف لبنان على حساب وزارة المالية أي حساب الخزينة 36، وهو ما لم ينفذ حتى اليوم. وعدم تسديد هذه الفروقات يحول من دون تمكين المستشفيات ووزارة الصحة من القيام بواجباتها وتأمين الأدوية والاستشفاء والحد من التهريب ومنع بيع الأدوية المدعومة في السوق السوداء". وقال: "اتخذنا قراراً بحضور وزير المالية بمتابعة المسألة مع مصرف لبنان لتحديد آلية الاحتساب وتأمين الفارق الى الحساب 36 في وزارة المالية للتسديد للمستشفيات والجهات الضامنة من وزارة الصحة وغيرها".
وفي ما يتعلّق بقروض البنك الدولي لوزارة الصحة ومنها القرض بقيمة 120 مليون دولار، قال: "مصرف لبنان يسدد المستحقات على سعر صيرفة بالليرة اللبنانية، ما يفقد المبالغ المستحقة 40 بالمئة من قيمتها. لذلك، طالبنا وزارة المالية بمتابعة هذا الموضوع مع مصرف لبنان. واذا لم تتم المعالجة في وقت قريب، سندعو البنك الدولي ومصرف لبنان ووزارتي المالية والصحة ونقابة المستشفيات الى اجتماع طارىء لوضع حد نهائي لهذا الموضوع. فلا يمكن في ظل الانهيار الحاصل والحاجة الى آخر فلس لمعالجة أمور الناس أن تتم عملية الاحتساب بهذا الشكل الذي يطيّر 40 بالمئة من قيمة الأموال التي يحتاج اليها الناس".
وأشار الى مسألة "أثارها تلفزيون الجديد حول الأدوية المدعومة وما يحصل من بيع لها في السوق بشكل غير شرعي وغير قانوني على أنها غير مدعومة". وقال: "أثرنا هذه المسألة مع وزير الصحة وأكد لنا أن العمل جار على تطوير نظام التتبع الذي يجعل من عملية البيع مباشرة بين وزارة الصحة والمستشفيات. وهذا الحل غير كامل وكاف ويحتاج الى حزم ومتابعة لأن هناك من يحمّل ضميره ويتاجر بأدوية يدفع لبنان ثمنها من اللحم الحي".
وعن المستشفيات الحكومية ومراكز الحماية الاجتماعية، لفت الى أنه "جرى الاتفاق مع وزير الصحة على متابعة المشاريع المتعلقة بها والتي يعمل على التفاوض في شأنها مع جهات خارجية لتحقيقها وبذل الجهد الاستثنائي لتأمينها".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اقتصاد
لجنة المال
كنعان
الأدوية المستعصية
التالي
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
بين طرابلس وبيروت... تركوا عملهم لأن كلفة النقل أكبر من دخلهم!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2023-02-01
كنعان بعد لجنة المال: لجنة فرعية ستبحث في الأرقام بروية وجدّية عند ورودها من الحكومة
اقتصاد
2023-02-01
كنعان بعد لجنة المال: لجنة فرعية ستبحث في الأرقام بروية وجدّية عند ورودها من الحكومة
0
آخر الأخبار
2023-01-30
كنعان بعد لجنة المال: حتى لا يتحول قانون استعادة التوازن "الى سمك بالبحر" و"يبلف الناس" نصارح اللبنانيين ونتعاطى بجدية لأن مصرف لبنان والمصارف والدولة مسؤولون للقول ما هي الموجودات وماذا بقي من أموال المودعين وكيف ستعالج الأمور
آخر الأخبار
2023-01-30
كنعان بعد لجنة المال: حتى لا يتحول قانون استعادة التوازن "الى سمك بالبحر" و"يبلف الناس" نصارح اللبنانيين ونتعاطى بجدية لأن مصرف لبنان والمصارف والدولة مسؤولون للقول ما هي الموجودات وماذا بقي من أموال المودعين وكيف ستعالج الأمور
0
آخر الأخبار
2023-01-30
كنعان بعد لجنة المال: دعونا لجنة الرقابة على المصارف ونكرر دعوة وزيري المال والاقتصاد الى جلسة الأربعاء لأنو "ما فينا نكمل هيك" ونطالب ميقاتي الايعاز لوزرائه والادارات التجاوب مع مجلس النواب
آخر الأخبار
2023-01-30
كنعان بعد لجنة المال: دعونا لجنة الرقابة على المصارف ونكرر دعوة وزيري المال والاقتصاد الى جلسة الأربعاء لأنو "ما فينا نكمل هيك" ونطالب ميقاتي الايعاز لوزرائه والادارات التجاوب مع مجلس النواب
0
آخر الأخبار
2023-01-30
كنعان بعد لجنة المال: طلبنا من الحكومة أرقاماً رسمية خطية لا شفهية لنتمكن من معالجة الفجوة المالية قبل تحديد أسبابها وكيف ستتوزع الخسائر والمسؤوليات
آخر الأخبار
2023-01-30
كنعان بعد لجنة المال: طلبنا من الحكومة أرقاماً رسمية خطية لا شفهية لنتمكن من معالجة الفجوة المالية قبل تحديد أسبابها وكيف ستتوزع الخسائر والمسؤوليات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من أين أتى سلامة برقم الـ ١٥ ملياراً للإحتياطي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من أين أتى سلامة برقم الـ ١٥ ملياراً للإحتياطي؟
0
اقتصاد
12:38
جمعية مصارف لبنان أسفت لعدم معالجة الأسباب التي حملتها إلى إعلان إضرابها المفتوح
اقتصاد
12:38
جمعية مصارف لبنان أسفت لعدم معالجة الأسباب التي حملتها إلى إعلان إضرابها المفتوح
0
اقتصاد
11:14
مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم
اقتصاد
11:14
مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم
0
اقتصاد
03:24
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
اقتصاد
03:24
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار دولية
17:02
وفاة فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي
أخبار دولية
16:37
هل من ضحايا في سوريا وتركيا اثر زلزال ثان؟
أخبار دولية
15:54
بعد زيارة اوكرانيا...الرئيس الأميركي يصل إلى بولندا
أخبار لبنان
15:51
ياسين لـ"عشرين 30": استياء أميركي من المسؤولين اللبنانيين والاتفاق مع صندوق النقد سيموت
آخر الأخبار
15:42
ياسين لـ"عشرين 30": أتوقّع موت الاتفاق المبرم منذ نحو عام بين لبنان وصندوق النقد الدولي
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-02-02
الحلبي: إبقاء الإضراب في المدارس الرسمية وتلويح المدارس الخاصة والجامعة اللبنانية به سيؤدي إلى سقوط النظام التربوي
أخبار لبنان
2023-02-02
الحلبي: إبقاء الإضراب في المدارس الرسمية وتلويح المدارس الخاصة والجامعة اللبنانية به سيؤدي إلى سقوط النظام التربوي
0
امن وقضاء
02:39
أفراد عصابة لسرقة السيّارات وتهريبها إلى سوريا وقعوا في قبضة شعبة المعلومات
امن وقضاء
02:39
أفراد عصابة لسرقة السيّارات وتهريبها إلى سوريا وقعوا في قبضة شعبة المعلومات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
مساحة خضراء قريبا على تقاطع شوارع الجميزة مار مخايل وباستور
تقارير نشرة الاخبار
13:54
مساحة خضراء قريبا على تقاطع شوارع الجميزة مار مخايل وباستور
0
منوعات
2023-02-19
في باريس...معرض عن تاريخ عمليات ترميم كاتدرائية نوتردام
منوعات
2023-02-19
في باريس...معرض عن تاريخ عمليات ترميم كاتدرائية نوتردام
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:37
هل من ضحايا في سوريا وتركيا اثر زلزال ثان؟
أخبار دولية
16:37
هل من ضحايا في سوريا وتركيا اثر زلزال ثان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
رقمٌ قياسي جديد في الـNBA
تقارير نشرة الاخبار
13:57
رقمٌ قياسي جديد في الـNBA
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
مساحة خضراء قريبا على تقاطع شوارع الجميزة مار مخايل وباستور
تقارير نشرة الاخبار
13:54
مساحة خضراء قريبا على تقاطع شوارع الجميزة مار مخايل وباستور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
قصص بلاد عربية بأفلام قصيرة في واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:51
قصص بلاد عربية بأفلام قصيرة في واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الخياطة مهنة تعود إلى الواجهة من جديد!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الخياطة مهنة تعود إلى الواجهة من جديد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
فواتير كهرباء الدولة: one man show !
تقارير نشرة الاخبار
13:48
فواتير كهرباء الدولة: one man show !
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
كلفة النقل والمحروقات تحرم طلابا من التعليم..
تقارير نشرة الاخبار
13:47
كلفة النقل والمحروقات تحرم طلابا من التعليم..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من أين أتى سلامة برقم الـ ١٥ ملياراً للإحتياطي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من أين أتى سلامة برقم الـ ١٥ ملياراً للإحتياطي؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:43
في السياحة رُبّ ضارّة نافعة.. مطاعم تولد من رحم الأزمة
مقدمة نشرة الاخبار
13:43
في السياحة رُبّ ضارّة نافعة.. مطاعم تولد من رحم الأزمة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:40
إقفال المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة يوم غد بعد الهزة الأرضية التي حصلت اليوم
أخبار لبنان
14:40
إقفال المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة يوم غد بعد الهزة الأرضية التي حصلت اليوم
2
خبر عاجل
12:07
هزة ارضية شعر بها سكان المناطق اللبنانية
خبر عاجل
12:07
هزة ارضية شعر بها سكان المناطق اللبنانية
3
خبر عاجل
12:16
المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: هزة ارضية بقوة ٦.٣ درجات ضربت بين الساحلين السوري والتركي
خبر عاجل
12:16
المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: هزة ارضية بقوة ٦.٣ درجات ضربت بين الساحلين السوري والتركي
4
اقتصاد
03:24
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
اقتصاد
03:24
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
5
أخبار لبنان
14:18
بيان لمجلس البحوث العلمية بشأن الهزة الأرضية.. ماذا عن خطر تسونامي؟
أخبار لبنان
14:18
بيان لمجلس البحوث العلمية بشأن الهزة الأرضية.. ماذا عن خطر تسونامي؟
6
أخبار لبنان
10:02
توضيح من "بنك سوسيته جنرال" بعد خبر الادعاء على كلٍّ من المصرف ورئيس مجلس ادارته بجرائم "تبييض أموال"...
أخبار لبنان
10:02
توضيح من "بنك سوسيته جنرال" بعد خبر الادعاء على كلٍّ من المصرف ورئيس مجلس ادارته بجرائم "تبييض أموال"...
7
أخبار لبنان
12:19
هزة ارضية في لبنان... اليكم مصدرها وتفاصيلها
أخبار لبنان
12:19
هزة ارضية في لبنان... اليكم مصدرها وتفاصيلها
8
اقتصاد
12:38
جمعية مصارف لبنان أسفت لعدم معالجة الأسباب التي حملتها إلى إعلان إضرابها المفتوح
اقتصاد
12:38
جمعية مصارف لبنان أسفت لعدم معالجة الأسباب التي حملتها إلى إعلان إضرابها المفتوح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store