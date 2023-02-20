أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
العودة
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

لجنة المال أوصت باستمرار تمويل الأدوية المستعصية بـ45 مليون دولار كما تعهدت الحكومة سابقا

2023-02-20 | 09:40
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لجنة المال أوصت باستمرار تمويل الأدوية المستعصية بـ45 مليون دولار كما تعهدت الحكومة سابقا
3min
لجنة المال أوصت باستمرار تمويل الأدوية المستعصية بـ45 مليون دولار كما تعهدت الحكومة سابقا

كنعان: لا يمكننا ترك الناس تموت الى حين حلّ المشكلات السياسية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، في حضور وزيري المالية يوسف خليل والصحة العامة فراس الابيض ونقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لمتابعة موضوع تأمين أدوية مرض السرطان وحقوق المستشفيات والسعي لايجاد الحلول اللازمة.

وعقب الجلسة، أعلن كنعان أن "الجلسة كانت مخصصة للبحث في مشكلات القطاع الصحي المالية بين الأدوية السرطانية وأدوية الأمراض المزمنة. لا سيما أن هناك 30 الف مريض بحسب وزارة الصحة، "العوض بسلامتكن" اذا لم يتلقوا العلاج. أما النقطة الثانية فمرتبطة بالمستشفيات الحكومية والخاصة والامكانات الهزيلة بحكم تدهور الليرة، مع ما يرتّبه ذلك من إمكانات غير متوافرة لتأمين الخدمة اللازمة للمرضى والثالثة آلية الاحتساب التي يعتمدها مصرف لبنان في تنفيذ القروض الخارجية كقرض البنك الدولي للإستشفاء". 

وقال: "لقد اتخذنا في جلسة اليوم 3 قرارات بحضور وزير المالية وغياب مصرف لبنان رغم دعوته وسنتابع هذه القرارات مع الجهات المعنية. والقرار الأول هو استمرارية التمويل للأدوية السرطانية والأدوية المزمنة التي تحتاج للدعم. فلا يمكن القول لـ30 الف مريض "روحوا اشتروا ادويتكم كل دواء بآلاف الدولارات". لذلك، نطالب الحكومة التي تعهد رئيسها بجلسة الموازنة في الهيئة العامة بتأمين 45 مليون دولار شهرياً من حقوق السحب الخاصة، لأن ما يؤمن هو 35 مليون دولار فقط، بينما المطلوب التقيّد بما جرى التعهد به لحلّ المشكلة آنياً. فلا يمكننا ترك الناس تموت على أبواب المستشفيات وفي منازلها الى حين حلّ المشكلات السياسية من انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة ومعالجة الأزمتين المالية والاقتصادية".

وأشار الى أن "آلية الصرف التي جرى اقرارها في الحكومة والمرتبطة بالأدوية والاستشفاء والمستلزمات الطبية يتم التعاطي معها بشكل غير سليم. اذا كان الاحتساب على سعر صرف 1500، فالفارق اليوم هو 13500، وهو يجب أن يسدده مصرف لبنان على حساب وزارة المالية أي حساب الخزينة 36، وهو ما لم ينفذ حتى اليوم. وعدم تسديد هذه الفروقات يحول من دون تمكين المستشفيات ووزارة الصحة من القيام بواجباتها وتأمين الأدوية والاستشفاء والحد من التهريب ومنع بيع الأدوية المدعومة في السوق السوداء". وقال: "اتخذنا قراراً بحضور وزير المالية بمتابعة المسألة مع مصرف لبنان لتحديد آلية الاحتساب وتأمين الفارق الى الحساب 36 في وزارة المالية للتسديد للمستشفيات والجهات الضامنة من وزارة الصحة وغيرها".

وفي ما يتعلّق بقروض البنك الدولي لوزارة الصحة ومنها القرض بقيمة 120 مليون دولار، قال: "مصرف لبنان يسدد المستحقات على سعر صيرفة بالليرة اللبنانية، ما يفقد المبالغ المستحقة 40 بالمئة من قيمتها. لذلك، طالبنا وزارة المالية بمتابعة هذا الموضوع مع مصرف لبنان. واذا لم تتم المعالجة في وقت قريب، سندعو البنك الدولي ومصرف لبنان ووزارتي المالية والصحة ونقابة المستشفيات الى اجتماع طارىء لوضع حد نهائي لهذا الموضوع. فلا يمكن في ظل الانهيار الحاصل والحاجة الى آخر فلس لمعالجة أمور الناس أن تتم عملية الاحتساب بهذا الشكل الذي يطيّر 40 بالمئة من قيمة الأموال التي يحتاج اليها الناس".

وأشار الى مسألة "أثارها تلفزيون الجديد حول الأدوية المدعومة وما يحصل من بيع لها في السوق بشكل غير شرعي وغير قانوني على أنها غير مدعومة". وقال: "أثرنا هذه المسألة مع وزير الصحة وأكد لنا أن العمل جار على تطوير نظام التتبع الذي يجعل من عملية البيع مباشرة بين وزارة الصحة والمستشفيات. وهذا الحل غير كامل وكاف ويحتاج الى حزم ومتابعة لأن هناك من يحمّل ضميره ويتاجر بأدوية يدفع لبنان ثمنها من اللحم الحي".

وعن المستشفيات الحكومية ومراكز الحماية الاجتماعية، لفت الى أنه "جرى الاتفاق مع وزير الصحة على متابعة المشاريع المتعلقة بها والتي يعمل على التفاوض في شأنها مع جهات خارجية لتحقيقها وبذل الجهد الاستثنائي لتأمينها".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

اقتصاد

لجنة المال

كنعان

الأدوية المستعصية

LBCI التالي
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...
بين طرابلس وبيروت... تركوا عملهم لأن كلفة النقل أكبر من دخلهم!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2023-02-01

كنعان بعد لجنة المال: لجنة فرعية ستبحث في الأرقام بروية وجدّية عند ورودها من الحكومة

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-30

كنعان بعد لجنة المال: حتى لا يتحول قانون استعادة التوازن "الى سمك بالبحر" و"يبلف الناس" نصارح اللبنانيين ونتعاطى بجدية لأن مصرف لبنان والمصارف والدولة مسؤولون للقول ما هي الموجودات وماذا بقي من أموال المودعين وكيف ستعالج الأمور

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-30

كنعان بعد لجنة المال: دعونا لجنة الرقابة على المصارف ونكرر دعوة وزيري المال والاقتصاد الى جلسة الأربعاء لأنو "ما فينا نكمل هيك" ونطالب ميقاتي الايعاز لوزرائه والادارات التجاوب مع مجلس النواب

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-30

كنعان بعد لجنة المال: طلبنا من الحكومة أرقاماً رسمية خطية لا شفهية لنتمكن من معالجة الفجوة المالية قبل تحديد أسبابها وكيف ستتوزع الخسائر والمسؤوليات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

من أين أتى سلامة برقم الـ ١٥ ملياراً للإحتياطي؟

LBCI
اقتصاد
12:38

جمعية مصارف لبنان أسفت لعدم معالجة الأسباب التي حملتها إلى إعلان إضرابها المفتوح

LBCI
اقتصاد
11:14

مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم

LBCI
اقتصاد
03:24

ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
أخبار دولية
17:02

وفاة فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
16:37

هل من ضحايا في سوريا وتركيا اثر زلزال ثان؟

LBCI
أخبار دولية
15:54

بعد زيارة اوكرانيا...الرئيس الأميركي يصل إلى بولندا

LBCI
أخبار لبنان
15:51

ياسين لـ"عشرين 30": استياء أميركي من المسؤولين اللبنانيين والاتفاق مع صندوق النقد سيموت

LBCI
آخر الأخبار
15:42

ياسين لـ"عشرين 30": أتوقّع موت الاتفاق المبرم منذ نحو عام بين لبنان وصندوق النقد الدولي

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-02-02

الحلبي: إبقاء الإضراب في المدارس الرسمية وتلويح المدارس الخاصة والجامعة اللبنانية به سيؤدي إلى سقوط النظام التربوي

LBCI
امن وقضاء
02:39

أفراد عصابة لسرقة السيّارات وتهريبها إلى سوريا وقعوا في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

مساحة خضراء قريبا على تقاطع شوارع الجميزة مار مخايل وباستور

LBCI
منوعات
2023-02-19

في باريس...معرض عن تاريخ عمليات ترميم كاتدرائية نوتردام

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:37

هل من ضحايا في سوريا وتركيا اثر زلزال ثان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

رقمٌ قياسي جديد في الـNBA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

مساحة خضراء قريبا على تقاطع شوارع الجميزة مار مخايل وباستور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

قصص بلاد عربية بأفلام قصيرة في واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الخياطة مهنة تعود إلى الواجهة من جديد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

فواتير كهرباء الدولة: one man show !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

كلفة النقل والمحروقات تحرم طلابا من التعليم..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

من أين أتى سلامة برقم الـ ١٥ ملياراً للإحتياطي؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:43

في السياحة رُبّ ضارّة نافعة.. مطاعم تولد من رحم الأزمة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:40

إقفال المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة يوم غد بعد الهزة الأرضية التي حصلت اليوم

LBCI
خبر عاجل
12:07

هزة ارضية شعر بها سكان المناطق اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
12:16

المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: هزة ارضية بقوة ٦.٣ درجات ضربت بين الساحلين السوري والتركي

LBCI
اقتصاد
03:24

ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
14:18

بيان لمجلس البحوث العلمية بشأن الهزة الأرضية.. ماذا عن خطر تسونامي؟

LBCI
أخبار لبنان
10:02

توضيح من "بنك سوسيته جنرال" بعد خبر الادعاء على كلٍّ من المصرف ورئيس مجلس ادارته بجرائم "تبييض أموال"...

LBCI
أخبار لبنان
12:19

هزة ارضية في لبنان... اليكم مصدرها وتفاصيلها

LBCI
اقتصاد
12:38

جمعية مصارف لبنان أسفت لعدم معالجة الأسباب التي حملتها إلى إعلان إضرابها المفتوح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة