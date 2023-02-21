مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 15 مليون دولار بمعدل 44300 ليرة

حجم التداول على SAYRAFA..

أاعلن مصرف لبنان في بيان، أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 15 مليون دولار أميركي بمعدل 44300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.



وأشار الى أن على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.