وزارة الصناعة حددت سعر طن الترابة السوداء

حددت وزارة الصناعة سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بستة ملايين وأربعماية ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتبارا من غد الأربعاء 22/2/2023 ولغاية الثلثاء 28/2/2023 ضمنا.



ولا يشمل السعر أعلاه الضريبة على القيمة المضافة، وستحدد الوزارة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعيا، بحسب البيان.