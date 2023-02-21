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اقتصاد
نقيب الافران: حصص الطحين من وزارة الاقتصاد لم تعد تلبي حاجة السوق
2023-02-21 | 14:16
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نقيب الافران: حصص الطحين من وزارة الاقتصاد لم تعد تلبي حاجة السوق
سرور: سعر ربطة الخبز سيبقى مرهونا بسعر صرف الدولار
أوضح رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور أن الطوابير الموجودة على ابواب الافران وانقطاع الخبز عن أغلب المحلات والسوبرماركت في الضاحية الجنوبية يعود الى نقص مادة الطحين لديها.
وأشار سرور في بيان الى أن الحصص التي توزع لها من وزارة الاقتصاد لم تعد تلبي حاجة السوق والمواطنين وذلك بسبب تهافت الناس على الخبز الابيض المدعوم وترك كل انواع الخبز من الاسمر والتنور والمرقوق لارتفاع سعره الجنوني بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.
وقال: "طالبنا المعنيين بزيادة ١٥بالمئة لأفران الضاحية وبعض افران منطقة بيروت وجبل لبنان لحل أزمة النقص ولم نلق آذانا صاغية".
واعتبر سرور أن حل الأزمة يكمن في تأمين حاجة الأفران من النقص او خفض سعر صرف الدولار لتتراجع اسعار منتوجات الافران الاخرى حتى يستطيع المواطن شراءها بدل الخبز الابيض المدعوم.
وعن ارتفاع سعر ربطة الخبز، قال رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان: "يعود الامر لارتفاع سعر صرف الدولار ولتسعير مادة الطحين على دولار ٧٥٠٠ ليرة، وبما أن ٧٥ بالمئة من مكونات ربطة الخبز مدولر سيبقى ارتفاع وانخفاض سعر ربطة الخبز مرهونا بسعر صرف الدولار".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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