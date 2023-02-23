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اقتصاد
انخفاض بأسعار المحروقات..
2023-02-23 | 03:58
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انخفاض بأسعار المحروقات..
اليكم أسعار المحروقات..
انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 27000 ليرة لبنانية والـ98 أوكتان 28000 ليرة لبنانية كما انخفض سعر المازوت 26000 ليرة لبنانية والغاز 18000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- بنزين 95 أوكتان: 1466000 ليرة لبنانية.
- بنزين 98 أوكتان: 1501000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 1400000 ليرة لبنانية.
- الغاز: 963000 ليرة لبنانية.
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