الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
دكتور بام
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
ارتفاع أسعار المحروقات...
2023-02-23 | 09:20
مشاهدات عالية
شارك
0
min
ارتفاع أسعار المحروقات...
إرتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 18 ألف ليرة و98 أوكتان 19 ألف ليرة والمازوت 17 ألف ليرة وقارورة الغاز 12 ألف ليرة.
وأصبحت الاسعار على الشكل الاتي:
بنزين 95 أوكتان:1.484.000 ليرة لبنانيّة
بنزين 98 أوكتان: 1.520.000 ليرة لبنانيّة
مازوت: 1.417.000 ليرة لبنانيّة
قارورة الغاز: 975.000 ليرة لبنانيّة
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اقتصاد
خبر عاجل
محروقات
اسعار
التالي
انخفاض بأسعار المحروقات..
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 20 مليون دولار بمعدل 44500 ليرة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2023-02-07
اسعار المحروقات تعاود ارتفاعها...
اقتصاد
2023-02-07
اسعار المحروقات تعاود ارتفاعها...
0
اقتصاد
2023-02-01
اسعار المحروقات الى ارتفاع...
اقتصاد
2023-02-01
اسعار المحروقات الى ارتفاع...
0
اقتصاد
2023-01-27
اسعار المحروقات لا تزال في ارتفاع مستمرّ... كم بلغت اليوم؟
اقتصاد
2023-01-27
اسعار المحروقات لا تزال في ارتفاع مستمرّ... كم بلغت اليوم؟
0
اقتصاد
2023-01-09
جدول جديد للمحروقات.. اليكم الاسعار
اقتصاد
2023-01-09
جدول جديد للمحروقات.. اليكم الاسعار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
12:09
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 25 مليون دولار بمعدل 45000 ليرة
اقتصاد
12:09
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 25 مليون دولار بمعدل 45000 ليرة
0
اقتصاد
03:58
انخفاض بأسعار المحروقات..
اقتصاد
03:58
انخفاض بأسعار المحروقات..
0
اقتصاد
2023-02-22
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 20 مليون دولار بمعدل 44500 ليرة
اقتصاد
2023-02-22
مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 20 مليون دولار بمعدل 44500 ليرة
0
اقتصاد
2023-02-22
قرار لمصرف لبنان متعلق بالإجراءات الإستثنائية للسحوبات النقدية
اقتصاد
2023-02-22
قرار لمصرف لبنان متعلق بالإجراءات الإستثنائية للسحوبات النقدية
آخر الأخبار
d-none hideMe
تقارير نشرة الاخبار
13:12
قراءة لمشاركة أبطال الأرز في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في كرة السلة في الفيليبين
مقدمة نشرة الاخبار
12:51
مقدمة النشرة المسائيّة 23-2-2023
أخبار لبنان
12:28
"تجدد":المعارضة مدعوة للتوحد... وعلى ميقاتي أن يرفض ما يقوم به حزب الله
أخبار دولية
12:23
تحطم مروحية في ايران وإصابة وزير ووقوع ضحايا
أخبار دولية
12:11
الصين تستدعي القنصل الأميركي في هونغ كونغ إثر تصريحات "غير لائقة"
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
2023-02-22
سان جرمان يعلن عن إصابة نيمار بالتواء في الكاحل مع "إصابة في الأربطة"
رياضة
2023-02-22
سان جرمان يعلن عن إصابة نيمار بالتواء في الكاحل مع "إصابة في الأربطة"
0
أخبار دولية
2023-02-07
بعد الزلزال الكارثي في تركيا... كيف تبدو الصورة في أضنة؟
أخبار دولية
2023-02-07
بعد الزلزال الكارثي في تركيا... كيف تبدو الصورة في أضنة؟
0
أخبار لبنان
2022-12-19
إصابة 3 سوريين في سقوط سقف مبنى قيد الانشاء في عربصاليم
أخبار لبنان
2022-12-19
إصابة 3 سوريين في سقوط سقف مبنى قيد الانشاء في عربصاليم
0
حال الطقس
05:29
طقس مستقر نسبيا يؤثر على لبنان.. والحرارة ترتفع مطلع شهر آذار
حال الطقس
05:29
طقس مستقر نسبيا يؤثر على لبنان.. والحرارة ترتفع مطلع شهر آذار
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
قراءة لمشاركة أبطال الأرز في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في كرة السلة في الفيليبين
تقارير نشرة الاخبار
13:12
قراءة لمشاركة أبطال الأرز في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في كرة السلة في الفيليبين
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:51
مقدمة النشرة المسائيّة 23-2-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:51
مقدمة النشرة المسائيّة 23-2-2023
0
أخبار دولية
07:02
تبادل قصف بين إسرائيل وقطاع غزة غداة عملية قُتل فيها فلسطينيون في الضفة الغربية
أخبار دولية
07:02
تبادل قصف بين إسرائيل وقطاع غزة غداة عملية قُتل فيها فلسطينيون في الضفة الغربية
0
امن وقضاء
06:48
ما جديد قضية المصارف والقضاء؟
امن وقضاء
06:48
ما جديد قضية المصارف والقضاء؟
0
أخبار لبنان
05:50
وقفة تضامنية لجمعية "اموالنا لنا" أمام قصر العدل في بعبدا
أخبار لبنان
05:50
وقفة تضامنية لجمعية "اموالنا لنا" أمام قصر العدل في بعبدا
0
أخبار لبنان
13:42
حمية يطلق مزايدتي بناء إهراءات وإنشاء الحوض العائم لصيانة السفن في مرفأ طرابلس
أخبار لبنان
13:42
حمية يطلق مزايدتي بناء إهراءات وإنشاء الحوض العائم لصيانة السفن في مرفأ طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-22
وزير الخارجية الإيرانية في بغداد... ونقاش في الملف النووي والعلاقات بين البلدين
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-22
وزير الخارجية الإيرانية في بغداد... ونقاش في الملف النووي والعلاقات بين البلدين
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-22
بايدن: الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي هو جبهة دفاعنا المشترك
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-22
بايدن: الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي هو جبهة دفاعنا المشترك
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-22
٩٢ مؤسسة في القطاع العام فُصّل معظمها في التسعينيات على قياس أمراء الحرب
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-22
٩٢ مؤسسة في القطاع العام فُصّل معظمها في التسعينيات على قياس أمراء الحرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
03:58
انخفاض بأسعار المحروقات..
اقتصاد
03:58
انخفاض بأسعار المحروقات..
2
اقتصاد
09:20
ارتفاع أسعار المحروقات...
اقتصاد
09:20
ارتفاع أسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
01:49
مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بانفجار ٤ آب: صدور أول حكم قضائي في الاساس خارج لبنان
أخبار لبنان
01:49
مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بانفجار ٤ آب: صدور أول حكم قضائي في الاساس خارج لبنان
4
أمن وقضاء
06:22
رجا حاموش يدعي على سلامة وشقيقه رجا وماريان حويك
أمن وقضاء
06:22
رجا حاموش يدعي على سلامة وشقيقه رجا وماريان حويك
5
فنّ
05:36
خطوبة ماريتا الحلاني في باريس... "قلت نعم لحبّ حياتي" (فيديو)
فنّ
05:36
خطوبة ماريتا الحلاني في باريس... "قلت نعم لحبّ حياتي" (فيديو)
6
امن وقضاء
12:01
مجلس القضاء الاعلى يدعو ميقاتي ومولوي للرجوع عن قرارين
امن وقضاء
12:01
مجلس القضاء الاعلى يدعو ميقاتي ومولوي للرجوع عن قرارين
7
اخبار البرامج
07:10
خبير جيولوجي يتحدث عن إمكانية حدوث تسونامي في لبنان... وكيف تؤثر الزلازل على الأطفال؟
اخبار البرامج
07:10
خبير جيولوجي يتحدث عن إمكانية حدوث تسونامي في لبنان... وكيف تؤثر الزلازل على الأطفال؟
8
أخبار لبنان
11:36
هزة ارضية على الحدود التركية - السورية شعر بها سكان لبنان
أخبار لبنان
11:36
هزة ارضية على الحدود التركية - السورية شعر بها سكان لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store