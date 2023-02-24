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اقتصاد
جمعية المصارف تعلّق الإضراب لمدة أسبوع
2023-02-24 | 06:26
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جمعية المصارف تعلّق الإضراب لمدة أسبوع
معلومات للـLBCI: جمعية المصارف قررت تعليق الإضراب لمدة أسبوع بناء على طلب الرئيس ميقاتي
أعلنت جمعية المصارف تعليق الإضراب لمدة أسبوع بناءً على طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وقالت في بيان: "بناء لتمني دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتحسسا من المصارف بالاوضاع الاقتصادية الصعبة وبضرورة تأمين الخدمات المصرفية للمواطنين كافة في نهاية الشهر، تقرر جمعية مصارف لبنان تعليق الإضراب موقتا ولمدة اسبوع، على أن تدعى الجمعية العمومية لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء ما يكون قد استجد من معالجات عملية".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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