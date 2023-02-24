جمعية المصارف تعلّق الإضراب لمدة أسبوع

أعلنت جمعية المصارف تعليق الإضراب لمدة أسبوع بناءً على طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.وقالت في بيان: "بناء لتمني دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتحسسا من المصارف بالاوضاع الاقتصادية الصعبة وبضرورة تأمين الخدمات المصرفية للمواطنين كافة في نهاية الشهر، تقرر جمعية مصارف لبنان تعليق الإضراب موقتا ولمدة اسبوع، على أن تدعى الجمعية العمومية لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء ما يكون قد استجد من معالجات عملية".