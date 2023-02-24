الهيئات الإقتصادية رحبت بالتفاهم بين ميقاتي و"جمعية المصارف"

أعلنت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير في بيان عبرت فيه عن ارتياحها الكبير لـ"نتائج التواصل والحوار بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجمعية المصارف والذي أفضى إلى إتخاذ المصارف قرارا بتعليق إضرابها لفترة أسبوع".



وإذ نوهت الهيئات الإقتصادية بهذا القرار الذي يعبر عن مسؤولية عالية لدى جمعية المصارف خصوصا ان من شأنه تسهيل أمور موظفي القطاعين العام والخاص في الحصول على رواتبهم نهاية الشهر وتسيير أمورهم المعيشية والحياتية"، اعتبرت "إن من شأن ذلك أن يؤدي أيضا وبشكل أساسي الى تخفيف الإحتقان في الأسواق وإفساح المجال أكثر فأكثر لمعالجة الأمور بطريقة هادئة وموضوعية".



وأشادت الهيئات الإقتصادية في بيانها بحكمة الرئيس ميقاتي و"صلابته وجرأته في إتخاذ القرارات المفصلية خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة حماية للمصالح الوطنية العليا ومنعا لإنزلاق البلد نحو المجهول".