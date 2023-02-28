وزير الإقتصاد: اعتماد التسعير بالدولار في السوبرماركت يبدأ غدا

أعلن وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أن اعتماد التسعير بالدولار في السوبرماركت يبدأ غدا.وقال في مؤتمر صحافي: "قاومتُ موضوع التسعير بالدولار لسنة وستّة أشهر ولكنني اليوم لا يمكنني أن أترك الناس مرتهنين للفوضى والعشوائية".وأشار سلام الى أنه يُمنع منعا باتا أن تفرض السوبرماركت على الزبون أن يدفع كاش بالدولار، طالبا من كل منها أن تضع سعر الصرف على الواجهة.