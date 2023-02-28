"الصناعة" حددت سعر مبيع طن الترابة السوداء

حددت وزارة الصناعة في بيان، سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتبارا من غد الأربعاء 1/3/2023 ولغاية الثلثاء 8/3/2023 ضمنا.



وأشارت الوزارة الى أن السعر أعلاه لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة.



وستحدد الوزارة سعر طن الترابة السوداء ببيانات تصدرها أسبوعيا.