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اقتصاد
أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها... كيف اصبحت؟
2023-02-28 | 09:09
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أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها... كيف اصبحت؟
ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 54000 ليرة لبنانية والـ98 اوكتان 56000 ليرة لبنانية كما ارتفع سعر المازوت 52000 ليرة لبنانية والغاز 36000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- البنزين 95 اوكتان: 1599000 ليرة لبنانية.
- البنزين 98 اوكتان: 1638000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 1521000 ليرة لبنانية.
- الغاز: 1072000 ليرة لبنانية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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