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مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم

2023-02-28 | 11:55
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مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة &quot;Sayrafa&quot; اليوم
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مصرف لبنان يعلن حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم

أعلن مصرف لبنان في بيان، أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 40 مليون  دولار أميركي بمعدل 45400 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وذكّر بأنه على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.
 
 
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