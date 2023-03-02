بعد تدخل مصرف لبنان بالسوق المالية... كيف تبدو حركة المواطنين والمصارف اليوم؟

بعد تدخل مصرف لبنان بالسوق المالية... كيف تبدو حركة المواطنين والمصارف اليوم؟

بعد تدخل مصرف لبنان بالسوق المالية لضبط سعرِ صرف دولار السوق الموازية وتحديد سعر صيرفة على 70 ألف ليرة لبنانية، فضلًا عن تلبية الطلب الناتج عن بيع الليرة اللبنانية من قبل الشركات والأفراد، كيف بدت حركة المواطنين والمصارف اليوم؟