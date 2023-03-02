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اقتصاد
مؤتمر عن "الشراء العام في لبنان"
2023-03-02 | 07:42
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مؤتمر عن "الشراء العام في لبنان"
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مؤتمر عن "الشراء العام في لبنان"
مؤتمر عن "الشراء العام في لبنان"- أي فرص لتعزيز الشفافية والتنافسية الإقتصادية والإستدامة" نظمته جامعة الحكمة ومعهد باسل فليحان المالي والإقتصادي.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
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