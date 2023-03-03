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اقتصاد

ارتفاع اضافي لعدد المسافرين في المطار خلال شباط الفائت

2023-03-03 | 05:26
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ارتفاع اضافي لعدد المسافرين في المطار خلال شباط الفائت
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ارتفاع اضافي لعدد المسافرين في المطار خلال شباط الفائت

ارتفاع اضافي لعدد المسافرين في المطار خلال شباط الفائت

سجلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ارتفاعاً اضافياً بعدد  الركاب خلال شهر شباط الفائت بما يقارب 25 بالمئة عما كانت عليه في الشهر الثاني من العام الماضي 2022  ، كما ازداد عدد الرحلات الجوية من لبنان واليه بنسبة فاقت 20 بالمئة .

وتوزعت حركة المطار خلال شهر شباط 2023 على النحو التالي :

المسافرون:
بلغ مجموع الركاب الذين استخدموا المطار خلال الشهر الماضي 408 آلاف و 582 راكباً  بزيادة 24,83 بالمئة عن شباط 2022 ، اذ ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 24,52 بالمئة وسجل 198 ألفاً و 998 راكباً كما ارتفع عدد المغادرين من لبنان بنسبة 25,40 بالمئة وبلغ 209 آلاف و 368 راكباً ، في حين انخفض عدد ركاب الترانزيت بنسبة 60,14 بالمئة وسجل 216 راكباً .

وبذلك ارتفع مجموع الركاب الذين استخدموا المطار خلال الشهرين الأولين من العام 2023 بنسبة 30,27 بالمئة وبلغ 901 ألفاً و 417 راكباً .

الرحلات الجوية:
بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال شهر شباط الفائت 3709 رحلات بزيادة 20,77 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي ، فقد ارتفع عدد الرحلات الجوية القادمة الى لبنان بنسبة 20,66 بالمئة وسجل 1851 رحلة ، كما ارتفع عدد الرحلات الجوية المغادرة من لبنان بنسبة 20,88 بالمئة وسجل 1858 رحلة .
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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