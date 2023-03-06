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اقتصاد

حميه عقد اجتماعا تنسيقيا مع وفد من شركة "توتال"

2023-03-06 | 09:42
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حميه عقد اجتماعا تنسيقيا مع وفد من شركة &quot;توتال&quot;
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حميه عقد اجتماعا تنسيقيا مع وفد من شركة "توتال"

دو لا مارتنير: نهاية أيلول المقبل هو الموعد المرتقب لبدء أعمال الحفر في البلوك رقم 9

عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه في مكتبه بالوزارة اليوم، اجتماعا تنسيقيا مع وفد من شركة "توتال" برئاسة المدير العام للاستكشاف والانتاج رومان دو لا مارتنير وعضوية المدراء بريتران سيزير، جان اليكس غرانبيير وشربل شدياق، اعضاء مجلس ادارة واستثمار مرفأ بيروت، مدراء من المديرية العامة للطيران المدني، بحضور عضوي مجلس ادارة هيئة قطاع البترول كابي دعبول ووسام شباط، وتم البحث في الملفات التي تعنى بها وزارة الأشغال في ملف التنقيب عن النفط والغاز.

حميه

وشدد وزير الاشغال خلال الاجتماع على "وجوب التنسيق بين جميع الادارات المعنية بهذا الموضوع واتخاذ التسهيلات المناسبة ضمن اطار القوانين"، طالبا من "الادارات التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل في المرفأ والمطار الى العمل على اتخاذ الاجراءات كافة التي من شأنها إتمام كل ما يُطلب منها تحت سقف القوانين، وذلك بعيداً عن أي رتابة إدارية"، مؤكدا في هذا الإطار أن "مرافق الوزارة، من مرفأ بيروت والمطار هي على أتم الاستعداد لأن تلعب دورها الفعال بالمساهمة في وصول ملف التنقيب عن النفط والغاز الى الخواتيم التي يتطلع إليها لبنان حكومة وشعبا".

دو لا مارتنير

بدوره، أكد دو لا مارتنير لوزير الاشغال أن "نهاية أيلول المقبل هو الموعد المرتقب لبدء أعمال الحفر في البلوك رقم 9، على أن تكون نهاية العام الحالي الموعد النهائي لإعلان نتائج عمليات الحفر".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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توتال

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النفط

رومان دو لا مارتنير

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